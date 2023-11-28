警搗洗黑錢集團拘16人　外傭為數百元薄酬開户　共洗近$1億黑錢

警方瓦解一個洗黑錢集團，該集團自今年1月起，以每個户口200至500元招攬外傭於香港開立銀行戶口，先後利用25個外傭戶口，處理合共超過5400萬元懷疑犯罪得益，包括52宗詐騙案中約340萬元的騙款。集團成員會相約外傭到公園或快餐店，利用手機應用程式開户口，但會輸入自訂的帳戶名稱及密碼，從中操控。警方拘捕16人，包括14名外傭；亦揭發兩名骨幹成員涉於2021年1月至2022年11月期間，利用13個個人户口清洗逾4500萬元；即由2021年至今，該集團已清洗共9900萬元不明來歷的黑錢。



洗黑錢集團會以每個户口200至500元金錢利益招攬外傭開戶，過程中輸入自訂的帳戶名稱及密碼，從中操控。（梁偉權攝）

警方財富情報及調查科自今年3月起，主動展開一項情報主導行動，經過深入調查及情報分析，成功鎖定一個本地洗黑錢集團。經調查後發現，該洗黑錢集團會以金錢利誘，招攬外籍家庭傭工在香港開立銀行户口，並利用這些户口以接收及清洗不同詐騙案的犯罪得益。警方財富情報及調查科人員昨日（27日）在全港各區展開代號「塔雷」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」拘捕16名男女，當中包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子，年齡介乎21至54 歲，其中有4人為骨幹成員及12 個傀儡戶口持有人，被捕人報稱從事裝修工人、家庭傭工以及無業。

財富情報及調查科高級督察鄺燕婷指，集團涉嫌於2023年1月至8月期間，以每個户口200至500元金錢利益，招攬外傭於香港開立最少25個銀行戶口，並會相約外傭到公園或快餐店，利用預先準備好的新手機在應用程式開户，過程中輸入自訂的帳戶名稱及密碼，當銀行通過申請後，這些戶口會自動落入犯罪集團的操控。

之後，犯罪集團會以求職騙案、投資騙案等方式進行欺詐，受害人會根據騙徒的指示，將款項存入這些傀儡戶口。當傀儡戶口收取騙款後，集團會經過多次轉帳以逃避警方追查。鄺燕婷稱，犯罪集團自2023年1月起，已利用該25個外傭銀行戶口處理合共超過5400萬元懷疑犯罪得益，包括最少52宗詐騙案中約340萬元騙款，當中涉及37宗求職騙案、12宗投資騙案及其他騙案，受害人總損失達2600萬元。而調查亦發現，兩名骨幹成員涉在2021年1月至2022年11月期間，利用13個個人戶口，清洗超過4500萬元不明來歷的黑錢。

財富情報及調查科高級督察鄺燕婷交代案情。（梁偉權攝）

鄺燕婷表示，相信是次行動已經成功瓦解一個活躍於本地的洗黑錢集團，警方現正追查資金的下落；所有被捕人已獲准保釋至明年1月中旬，調查仍然進行中，不排除會有更多人被捕。她續指，就今次案件，看到有犯罪集團招攬外籍家庭傭工開立手機銀行戶口以接收及清洗騙案的犯罪得益，情況令人關注。為此，警方會繼續透過不同渠道加強宣傳同教育，例如領事館及各社交平台，希望可以有效向新來港或者其他在港工作既外傭去推廣有關反洗黑錢的信息。

警方表示會繼續透過不同渠道加強宣傳同教育，例如領事館及各社交平台，希望可以有效向新來港或者其他在港工作既外傭去推廣有關反洗黑錢的信息。（梁偉權攝）

警方呼籲僱主提醒外傭，洗黑錢是十分嚴重的罪行，不論借出或賣出，或以任何方式提供個人資料去開立銀行戶口以用作清洗黑錢用途，所帶來的刑罰及後果是遠超他們所得到的金錢利益，根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款港幣500萬。