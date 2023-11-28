大埔廣福邨追斬案｜警再拘一男　累計4人被捕包括被追事主

大埔廣福邨昨日（27日）發生持刀追斬案，一名男子遭3人從後追趕，其中一名兇徒更手持西瓜刀，嚇得途人慌忙走避。警方接報展開追緝，繼昨晚在大埔及香港仔拘捕3名涉案男子、包括被追斬的事主後，今日（28日）再在大埔區拘捕一名27歲姓李男子，他涉嫌「公眾地方打鬥」及「企圖傷人」，現正被扣留調查。案件累計4人被捕，據了解全部有黑幫「和勝和」背景，疑涉毒品金錢糾紛；案中尚有一名49歲姓楊男子在逃。



其中一名兇徒手持西瓜刀追着事主。（Jeff Au大埔人大埔谷）

消息指被追斬的35歲姓黃男子因金錢糾紛，昨日在廣福邨廣智樓外與楊爭執打鬥，對方其後自行離去。稍後黃再行經廣智樓時，被3名分別姓王、周及李（27至41歲）男子分別以木棍及刀襲擊。黃成功突圍沒有受傷，乘的士逃離現場。

接報到場的警員在廣智樓對開花槽檢獲兩支疑與案有關的木棍，案件由大埔警區重案組跟進，經調查後昨日傍晚在大埔區和香港仔區分別拘捕黃、王及周，今日再在大埔區拘捕李，4人均涉嫌在公眾地方打鬥及企圖傷人；另有一名涉案49歲姓楊男子則仍然在逃。

事發於昨日（27日）上午7時33分，警方接報三名男子在大埔廣福邨追斬一名男子，其中一名兇徒手持西瓜刀。從網上片段可見，一名身穿黑色衫褲的男子，手持約30厘米長西瓜刀，追斬一名穿着啡色外套的男子。事主大步逃跑，情況凶險；當時有其他途人，紛紛閃避，以免殃及池魚。