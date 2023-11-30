01直擊｜《培生擂台: 無敵盃》記者會後　選手劉馬車遭警方帶走

網絡紅人、自稱「劉馬車」的劉駿軒被警方帶走。劉原定於明日（12月1日）參加由鍾培生舉辦的《培生擂台: 無敵盃》，與龍心（林克霖）進行拳賽對戰。他今日身穿紫色風衣於金鐘統一中心出席記者會後，在傍晚6時10分離開大廈時，被警方帶上警車，暫未知他能否出席明日的比賽。《香港01》記者於現場觀察，發現警方早於下午4時許記者會進行期間，已在地下守株待兔，待記者會結束後，警方分批進入大廈，及後2至3名便衣探員在劉馬車走出大廈後，上前展示委任證，將他截停及帶上警方七人車離開，過程中劉馬車未有反抗。《香港01》正就事件向警方查詢。



劉在記者會上稱自己「唔係為錢而戰，係貪培生擂台嘅總冠軍！」，他指控龍心有性侵犯女性之嫌，斥「有啲人居然係度大模廝樣、扮嘢。」儀式後，劉馬車忽然撲向龍心，大打出手，狂毆約數秒後，最終被保安出手制止。

《培生擂台: 無敵盃》主辦方今日（30日）舉行過磅儀式記者會，自稱「天水圍墮天地獄獸」的劉馬車身穿紫色風衣現身。有指龍心欲以兩萬元收買劉馬車打假拳，劉強調「唔係為錢而戰，係貪培生擂台嘅總冠軍！」，更揚言「比兩億我都收你（龍心）皮。」他形容對龍心恨之入骨，指控其有性侵犯女性之嫌，「將人哋學業家庭毀於一旦」，劉表示感憤怒，一度哽咽指早前已陪同女事主報警，斥「有啲人居然係度大模廝樣、扮嘢」。

過磅儀式後，劉馬車忽然撲向龍心，大打出手，狂毆約數秒後，劉馬車被保安出手制止，主持人則表示「果然已經預計到，所以已經ready定兩個高大嘅人」，龍心其後稱「It’s Okay！冷靜啲。」劉又指自己患驚恐症，因長期飽受網絡欺凌及人身攻擊，曾打算輕生。

另外，兩名選手前微辣成員「霍哥」、明星周永恆在離開大廈後，周永恆主動上前握手示好，並友好地擁抱對方，雙方曾傾談數句。

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由鍾培生主辦的《培生擂台無敵盃2023》將於12月1日在灣仔修頓球場舉行。鍾培生表示希望為香港人提供「合法合理的情緒抒發渠道」，並支持本地製作團隊。主辦方從700名來自中、港、台等地的拳手當中，揀選90人參與海選，最終挑選12組共24位「戰士」參與賽事，當中包括前微辣成員「霍哥」、明星周永恆等。