警冚$3000萬洗黑錢集團拘12人　2主腦招攬親友伴侶開戶洗錢齊被捕

警方近期加強打擊洗黑錢活動，昨日（8日）拘捕涉及本地一個洗黑錢集團的12人，年齡介乎20至45歲，包括集團2名主腦，部分被捕人士為親友和情侶關係，他們涉嫌透過大額提款和及買賣虛擬貨幣，清洗約3,000萬港元的犯罪得益。警方相信，有關犯罪得益涉及32宗、涉款共達9,700萬港元的本港及海外詐騙案，造成最多損失的是一宗網絡投資騙案，一名住在日本的本港男子疑被游說「投資」虛擬貨幣而被騙2,400萬元。



警方昨日（8日）針對一個洗黑錢集團採取執法行動，相信該集團在今年1至10月期間透過最少54個本地銀行戶口，收取32宗騙案的得益。（陳浩然攝）

警方財富情報及調查科高級督察胡銘雄表示，警方在今年1至10月期間發現有大量的詐騙犯罪得益流入本地銀行帳戶，人員深入調查後，發現共有32宗本港及海外的詐騙案得益被轉帳至最少54個本地銀行戶口，涉及15宗電話騙案、15宗投資騙案、1宗網上情緣騙案和1宗電郵騙案，受害人共損失超過9,700萬港元。

據了解，涉及損失最多的騙案受害人為一名住在日本的20餘歲本地男子，他在交友程式認識騙徒後，有人聲稱可投資「高回報」的虛擬貨幣而誘使他進行轉帳，惟對方事後去如黃鶴，男子共被騙2,400萬元後在當地報警。

財富情報及調查科深入調查後，鎖定一個本地的洗黑錢犯罪集團，他們涉嫌招攬親友及伴侶開設大量個人銀行帳戶，再利用有關戶口以司犯罪得益和互相轉帳，或在短時間內到銀行提取大量現金，並使用部分資金買賣虛擬貨幣，試圖掩飾資金來源。警方昨日採取行動，突擊搜查多個地點，包括2間懷疑虛擬貨幣投資公司，以「串謀洗黑錢」罪名拘捕了5男6女本地人，另以涉嫌「阻差辦公」拘捕1名女子。

警方財富情報及調查科高級督察胡銘雄指，行動拘捕懷疑集團主腦的22歲男子和45歲女子，6名被捕人為親屬及情侶關係。（陳浩然攝）

胡銘雄透露，行動拘捕了懷疑集團主腦的22歲男子和45歲女子，6名被捕人為親屬及情侶關係，同時檢取約120 萬港元現金、超過25張銀行卡、多部智能電話及電腦，所有被捕人士仍被扣查，不排除會有更多人被捕。據了解，部分協助提款的被捕人士聲稱不知道資金來源，亦未透露有否收取報酬。

他強調，不法之徒可能會以各種藉口向市民，甚至親友，借取或購買銀行戶口，以作洗黑錢用途，重申不論是否認識戶口借用人或購買者，只要戶口被用作洗黑錢，有關市民即可干犯「洗黑錢」罪，呼籲公眾勿因一時貪念誤墮法網。