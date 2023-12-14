新修訂保護瀕危物種條例明生效　常見寵物楓葉龜、大鰐龜等受管制

政府新修訂的《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）將於明日（15日）生效，將有更多瀕危物種會被納入管制名單，漁護署舉三種常見的例子，如鯊魚及鰩魚（真鯊科所有種、雙髻鯊科所有種、犁頭鰩科所有種）及紅景天都被納入管制，即市場上大部份用作魚翅的物種均會受到管制。而寵物市場較常見的大鰐龜、擬鰐龜、楓葉龜、窄橋麝香龜、動胸龜屬所有種亦會受到規管。漁護署呼籲若市民購買相關物種貨品前，需先查詢店舖是否擁有許可證及提供來源證明，以免違例。



瀕危物種保護主任劉苑容表示，市場上大部份用作魚翅的物種將會受到管制。（黃偉民攝）

漁護署瀕危物種保護主任劉苑容博士指出，政府今次修訂《保護瀕危動植物物種條例》 （第586章），主要是因應《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所列的瀕危物種清單有增減及其他更改，故作出相應修訂。新修訂將明日生效，當中涉及淡水龜、鯊魚、海參及木材等多個物種。根據條例，除獲得豁免或另有規定之外，進口、出口、再出口、從公海引進或管有受保護物種，包括部份或衍生物均受許可證規管。

今次新修訂內容包括：

1. 新列3個物種在附錄I ；

2. 將4個物種由附錄II轉到附錄I；

3. 新列43個物種在附錄II ；

4. 將7個物種由附錄一轉入附錄II；

5. 新列74個物種在附錄III（個別締約國要求國際合作管制貿易的物種）；

6. 修訂相關物種的注釋及釋義。



劉苑容博士舉出三個市面上較常見的物種作解釋，第一是鯊魚和鰩魚，今次修訂包括真鯊科所有種、雙髻鯊科所有種、犁頭鰩科所有種都會被列入附錄II。條列生效之後，市場上大部份用作魚翅的物種均會被納入管制。

第二個例子是紅景天，紅景天屬所有種已經被列入附錄II，包括所有指定部份及衍生物，例如紅景天粉末，但其種子、花粉及經包裝及可供零售貿易的製成品除外。

由於魚翅及紅景天粉末屬於附錄II的非活生標本，本地買賣不需要領有管有許可證，不過任何人未拿到所需許可證進口、出口魚翅及紅景天粉末等附錄II物種的貨物，即屬違法，劉苑容提醒市民切勿在外遊時攜帶未領有所需許可證的附錄II物種的貨品回港，以免觸犯法例。

第三個例子就是淡水龜，今次修訂涉及多種淡水龜，例如寵物市場較為常見的大鰐龜、擬鰐龜、楓葉龜、窄橋麝香龜、動胸龜屬所有種都會被列入附錄II，並受到許可證制度規管。市民購買相關物種前，需先查詢店舖是否擁有許可證及提供來源證明，以確保來源合法。漁護署會定期進行巡邏及收集情報，監察本地瀕危物種的貿易，並繼續與海關緊密合作以打擊瀕危物種的走私活動。

劉苑容重申，任何人在沒有拿到所需許可證的情況下，進口、出口或管有瀕危物種均屬違法，最高可被罰款1000萬及監禁10年，而有關物品亦會被充公。市民可瀏覽漁護署網頁了解各附錄許可證的要求，如有查詢可電郵：hk_cites@afcd.gov.hk，或致電1823。