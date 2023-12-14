警搗$1億洗黑錢中心拘13人　以香薰店掩飾　派跑腿做銀行人臉識別

近年銀行業界不斷加強保安措施，透過不定期系統維護或面容識別，以防戶口被用作不法用途，但不法分子仍嘗試「鑽漏洞」。警方過去一連兩日（12及13日）成功搗破一個位於長沙灣商業大廈內、以貴價香薰店作掩飾的洗黑錢中心，並拘捕介乎19至45歲的10男3女，包括多個集團骨幹成員，部分人有三合會背景。



警方指，該集團運作約半年，清洗超過1億元的犯罪得益。集團為其他經營非法活動的集團提供「一條龍」洗黑錢服務，且分工仔細、運作有系統，更首次發現犯罪集團會派出「跑腿」為戶口持有人進行面容識別，以規避銀行的保安措施。



曾俊傑（中）直言銀行業界近年已大力加強戶口保安措施，但是次行動首次發現犯罪集團使用新手法。左為羅君傑，右為陳裕詠。（鄭嘉惠攝）

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑指，警方收集情報和進行調查後，於過去兩日針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團展開拘捕行動，相信該集團為電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等多種非法活動提供「一條龍」洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取騙款、將犯罪得益轉為加密貨幣交回犯罪集團等，令執法部門難以追查。

將軍澳警區刑事部過去兩日執行拘捕行動，搗破該集團開設在長沙灣一幢商業樓宇內、以一間貴價香薰店作舖面掩飾的24小時無間斷運作洗黑錢中心，合共拘捕13人，包括最少5名集團骨幹成員及7名傀儡戶口持有人，並檢獲72部手機、6部電腦和大量網絡裝置。按現場搜出的紀錄顯示，估計集團涉嫌藉最少72個傀儡戶口，今年6月至今已清洗超過一億港元犯罪得益。

警方過去一連兩日（12及13日）搗破一個位於長沙灣商業大廈內的洗黑錢中心，並檢獲72部手機、6部電腦和大量網絡裝置。（鄭嘉惠攝）

他直言銀行業界、特別是虛擬銀行近年已大力加強戶口保安措施，但是次行動首次發現犯罪集團以新手法嘗試繞過相關措施。將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑解釋，不少銀行會在不定期的系統更新或維護、或進行大額交易時要求進行面容識別，為此該洗黑錢中心會派出「跑腿」聯絡傀儡戶口持有人，經已綁定戶口的手機進行面容識別，以維持戶口登入狀態。

他續稱，集團會以不同方式取得戶口，如利誘或收買、要求「債仔」提供戶口作抵債等，並透過綁定戶口的手機進行洗錢活動、或用以購買虛擬貨幣。經調查後，人員遂於前日攜同法庭搜查令搗破該中心，他指中心設於高級商業大廈、舖面為一香薰店，但後面有房間設置大量電腦進行洗黑錢活動，而警方行動時有4人在房間內，且有一名「跑腿」剛返抵準備取電話，全部以涉嫌串謀洗黑錢被捕，並在昨日再拘捕8名戶口持有人。他形容該集團分工仔細、運作有系統，涉案電話均有編號、標記、銀行戶口狀態、何時需再做面容識別等，目前所有被捕人正被扣查，不排除會有更多人被捕。

羅君傑稱，集團會以不同方式取得戶口，如利誘或收買、要求「債仔」提供戶口作抵債等，並透過綁定戶口的手機進行洗錢活動，另亦會派出「跑腿」聯絡傀儡戶口持有人進行面容識別。（鄭嘉惠攝）

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠表示，今年首3季全港已錄得29,650宗詐騙案，較去年同期增加約52.5%，涉及金額近50億元，涉及案件包括電話騙案及網上求職「搵快錢」等，騙徒會在網上發布「筍工」廣告，聲稱以數百至數千元的「優厚報酬」吸引求職者出租或出售銀行帳戶。

她強調此舉隨時墮入協助犯罪分子洗黑錢的陷阱，戶口持有人亦可干犯「洗黑錢」罪，最高可被判監14年及罰款500萬元，警方早前亦與律政司商討加刑以提高阻嚇力，呼籲市民切勿借出、租出或出售戶口予他人。