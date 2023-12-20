元朗的士命案｜情夫胸中多刀浴血亡　人妻涉謀殺　夫及友人同被捕

元朗今日（20日）凌晨發生謀殺案，一名48歲姓莫男子在水邊圍邨一輛新界的士上，疑與人因感情問題爭執，遭利器刺死。警方表示，48歲姓莫男子與兩名女子消遣完畢後，準備乘的士離去時發生爭執，其間有人用刀襲擊死者並逃去，死者胸口中多刀，延至凌晨5時47分不治。其後警方於早上7時拘捕一名36歲持雙程證女子，及在早上8時拘捕一名37歲本地女子，分別涉嫌「謀殺」及「意圖妨礙拘捕而協助罪犯」，並於被捕36歲女子住所附近尋回兇刀。警方經初步調查後再於今晚7時，在天水圍拘捕一名29歲男子涉嫌「意圖妨礙拘捕而協助罪犯」。據了解，兩名被捕女子為朋友，其中涉嫌謀殺被捕的36歲女子為有夫之婦，同時與死者為情侶，被捕29歲男子則是她的丈夫。



消息稱，事發時36歲女被捕人坐在的士後座中間位置，死者與37歲女被捕人分別坐在她的兩旁。案發後兩女跳上另一的士逃去，其後36歲女被捕人的丈夫、即29歲男被捕人懷疑協助妻子處理兇刀；初步調查暫未有證據顯示37歲女被捕人有份襲擊死者。

警方於36歲被捕女子住所附近尋回兇刀。（林振華攝）

元朗警區助理指揮官（刑事）警司鄧翊几表示，今日（20日）凌晨4時20分，警方接報一名男子在元朗媽廟路水邊圍邨一輛停泊的士上懷疑遭人襲擊，身中多刀昏迷重傷，兩名女疑兇逃去無蹤。救援人員接報到場，男傷者由救護車送往博愛醫院救治，延至清晨5時47分不治。鄧續稱，其後元朗警區重案組接手調查，並迅速鎖定兩名女子身份，於同日早上7時在天水圍拘一名36歲持雙程證女子，涉嫌「謀殺」；其後約8時再於天水圍拘捕一名37歲本地女子，涉嫌「意圖妨礙拘捕而協助罪犯」。

警方經初步調查相信，48歲男死者與36歲持雙程證女被捕人屬情侶關係，案發時48歲男死者與兩名女被捕人在附近消遣完畢，準備乘的士離去時發生爭執，其間有人用刀襲擊死者並逃去。其後元朗警區重案組聯同機動部隊，於36歲被捕女子住所附近進行搜查並成功尋回兇刀，經進一步調查後，於晚上7時在天水圍拘捕一名29歲男子，涉嫌「意圖妨礙拘捕而協助罪犯」警方表示案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

▼案發後警方現場調查情況▼



便衣探員到的士站調查，鑑證科人員在的士內掃指模取證。（羅敏妍攝）

案發於今日凌晨4時許，48歲姓莫男事主與兩名女子，在元朗媽廟路17號水邊圍邨的士站登上一輛新界的士後爭執，其間男子疑被利器剌傷胸口，流出大量鮮血，昏迷被送往博愛醫院後證實不治。的士內遺下大量血迹及一條鎖匙。警方經調查後，先後拘捕涉案的兩女一男。