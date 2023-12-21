黃大仙東頭邨火｜鄰居憶述走廊成地血　女戶主用床單裹頭拍門求救

昨日（20日）黃大仙東頭邨貴東樓火警釀成1死5傷，肇事單位女戶主及長女仍留院治理。有鄰居憶述事發情況指，3母女慌張逃出求救，其中女戶主頭部受傷，「（走廊）成地血」；警員趕到時她緊張得語意不清，被警員喝住：「你鎮定啲先，坐喺度。」隨後安排送院。



《香港01》記者今早到貴東樓7樓，只見涉事單位的鐵閘被警方綁上封鎖線，未見有家屬到來收拾。貴東樓是Y型設計的樓宇，據一名女街坊稱，事發時3母女逃出單位，經過樓層電梯大堂走到另一端向鄰居求救，再由鄰居陪伴拍門向受訪女街坊求助。

走廊遺下小量血跡。（鄭嘉惠攝）

女街坊指當時她晨運回來，知道發生火警，正忙於喚醒家人走火警。她說：「返嚟見（走廊）成地血，好多血，唔知咩事。」此時鄰居帶住事主3母女來拍門求救：「個女士（女戶主）用床單包住個頭，有血流。我好驚，唔知咩事，但個心又想走出去，驚火燭。」未幾警員趕到，惟女戶主緊張得語意不清，「警察喝住女戶主『你鎮定啲先，坐喺度』，因為佢好驚，唔好話警察，我都唔知佢講乜。」

女街坊又表示，平日與3母女碰面會打招呼，感覺她們「好好人」，對男戶主則沒有印象；以往也未聞有嘈吵聲或追債的事情傳出，「估唔到有咁不幸嘅事」。

女街坊形容昨日血案發生時走廊「成地血」。（鄭嘉惠攝）

女街坊指女戶主用床單包住受傷的頭部，事後一條染血白布遺在地下大堂。（資料圖片）

大廈地下大堂遺下染血白布。（黃學潤攝）

事發於昨日（20日）上午7時19分，警方接報黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位起火，其間玻璃窗碎裂飛散落樓。大批救援人員趕至，在起火單位找到一具男性焦屍，另外尋獲3母女，其中49歲姓盧母親頭受傷流血、16歲長女頭和手傷，頸部染滿鮮血、幼女赤腳未見表面傷痕。火警期間另一單位的3母女，因吸入濃煙不適送院治理。

警方調查後稱，有人趁妻子熟睡時持刀施襲，長女護母亦告受傷。消防員調查後發現現場有助燃劑，認為火警起因有可疑。消息稱，49歲姓王的男戶主，疑賭波欠下150萬元債務。

傷者送院情況