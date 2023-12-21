無牌吸血中介助借貸　游說碌爆卡套現　12人被騙$160萬　警拘8人

市民不時收到自稱「銀行職員」稱可提供低息貸款的電話，但當中陷阱處處。警方在前日至今日（19至21日）採取行動，偵破一宗財務中介公司詐騙案，並拘捕介乎29至51歲的1男7女，包括犯罪集團的主腦、銷售員、前台接待人員和文員等。警方相信集團會引誘有興趣借貸的受害人前往「辦公室」，並以4種手法騙財，包括收取高昂的服務費，成功貸款後再收取當中3成作中介費，更會游說事主以信用卡套現，再收錢幫手搞破產。自從今年9月接獲首宗報案後共有12人受害，損失合共160萬元。



油尖警區刑事部前日（19日）展開拘捕行動，拘捕涉案集團1男7女，並起出大量證物。（梁偉權攝）

油尖警區重案組第一隊主管督察葉恩樺表示，警方在今年9月接獲首宗相關報案，指收到訛稱銀行職員的電話，聲稱可提供低息貸款，其後有人指事主信貸評分低，將轉介至位於尖沙咀中國保險大廈的一間財務中介公司處理；事主抵達後，騙徒會為其申請不同的二線貸款，並在事主成功借貸後取走3成貸款作「中介費」。

另外騙徒亦會建議事主用信用卡「套現」，藉此帶事主到連鎖店「碌爆卡」以購買大量禮品卡和現金券，之後作回購兌現。惟騙徒事後去如黃鶴，事主與家人商量後決定報案，涉款超過70萬港元，且要自行承擔所有貸款和卡數。

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葉恩樺指警方接獲報案後進行調查，發現該間名為「格林集團」的財務中介公司聲稱提供會計審計、簿記等服務，但未曾於會計及財務匯報局註冊，更非持牌放債人或任何持牌放債人委任的中介；調查亦發現有關公司的職員及相關銀行戶口於2021年2月至今年11月期間，共有超過144名人士曾入帳，涉及金額超過700萬元。

她指其後再有11名受害人協助警方調查，12名受害人共損失超過160萬元，全部都是接獲電話後前往「辦公室」，首名報案的事主的70萬元損失，為各人中最多。

調查發現，騙徒會邀請受害人到公司，了解受害人的財務狀況後，建議其作借貸或套現，並收取3,000至5,000元的服務費或諮詢費；當受害人決定借貸，騙徒會收集受害人借貸時需使用的文件，並指導如何應答借貸公司的提問，成功借貸後收取貸款最少3成作為中介費；騙徒亦游說受害人進行「套現」，如前往連鎖店「碌爆卡」以購買大量禮品卡及現金券，再以其面值7至8成回購兌作現金；當受害人未能償還貸款或卡數，騙徒會游說受害人申請破產，聲稱可因此「咩都唔使再還」，受害人同意時騙徒會收取高昂轉介費，以「尋找律師行跟進」。

葉恩樺指出，涉案集團會以4種手法向欲借貸的人士斂財，即使不作借貸也會收取數以千元的「服務費」。（梁偉權攝）

油尖警區刑事部前日展開拘捕行動，並以涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢罪，拘捕涉案集團1男7女，全部都是本地人，部份報稱自己有正職如保險經紀、文員、銷售員等。葉恩樺形容被捕人士分工非常清晰，如銷售員、前台接待人員、文員、帶受害人購買禮品卡的「外賣仔」，以及利用禮品卡大量購買乾貨和海味等，再以高價在內地銷售的「跑腿」，各人目前獲准保釋。

她提到該中介公司共設兩個單位，一個是用作接待客人，另一個是用作儲存現金、文件等以至用來打電話的「協調中心」，且儲存了中介公司的僱員紀錄、受害人的相關記錄如財務狀況、收取過的費用，以及模擬對白等；行動亦搜出500多萬元現金、20部手機、大量預付電話卡、支票簿和銀行卡、名牌飾物等。

油尖警區刑事部總督察謝子峰（左）坦言犯罪集團犯案手法精密，易令受害人相信是真實的財務中介公司，呼籲市民慎防無牌中介公司。旁為葉恩樺。（梁偉權攝）

油尖警區刑事部總督察謝子峰相信，即使集團運作逾兩年、犯案和洗黑錢手法經過相當部署，今次行動也已成功打擊該犯罪集團。他坦言由於犯罪集團可於社交媒體或互聯網上被搜尋到，辦公室有相當規模且看似專業，且犯案手法精密、會提供一定的服務，易令受害人相信是真實的財務中介公司，且在未能確定公司的真偽下不敢報警求助。

記者透過社交平台搜索「格林集團」後，發現其專頁仍未被關閉，但最新的帖文已是在今年1月發布，之後未見有更新，而其網站已被封鎖。

他呼籲市民慎防無牌中介公司，借錢前應要三思，遇到不合理的情況如支付昂貴服務費或中介費前，應多與親友商量，重申「借錢緊要還，咪俾錢中介」。