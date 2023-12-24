平安夜交通｜尖沙咀、尖東及柯士甸站出口重開　中環D1、D2仍封閉

（12月25日凌晨零時40分更新）港鐵宣佈，現時尖沙咀站、尖東站及柯士甸站的出入口已重新開放使用。



港鐵於平安夜（24日）晚上11時55分，更新人潮管制情況。港鐵指，為配合警方實施的人潮管制措施，部分車站出入口暫時關閉，最新安排如下：



‧中環站：D1, D2

‧尖沙咀站：B1, H, R

‧尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

‧柯士甸站：D1

乘客請使用其他出入口進出車站。

今日（24日）為平安夜，不少市民會趁假期外出迎聖誕。港鐵於傍晚表示，因應警方於尖沙咀實施人潮管制措施，尖沙咀站C1, H, R出入口、尖東站J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3及柯士甸站D1出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口進出車站。



而警方於今午4時許表示，西九龍區包括尖沙咀交通擠塞；而尖沙咀一帶大部分商場的停車場，已將近泊滿。警方呼籲市民儘量使用公共運輸服務。此外，早前在蘭桂坊一帶已開始實施特別人流及交通管制。警方同時提醒，彌敦道北行不能左轉入中間道；梳士巴利道東行不能右轉入K11 Musea。



因應警方人潮管制，港鐵尖沙咀站、尖東站及柯士甸站多個出入口暫時關閉。（港鐵網頁）

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而多項公共交通會在平安夜、聖誕及除夕加強服務，其中港鐵宣佈會在平安夜及12月31日除夕夜通宵行駛；九巴及龍運巴士亦將在平安夜、聖誕及除夕加強22條巴士路服務，包括加密班次及調整服務時間，電車會延長服務至翌日凌晨1時15分，並會因應乘客需求加強服務；天星小輪（中環—尖沙咀）亦會延長服務時間至翌日凌晨1時。