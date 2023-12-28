人造鑽扮天然鑽價值誇大100倍　破跨國洗黑錢涉款5億　海關拉4人

不法份子透過跨國鑽石貿易清洗黑錢，虛報人造鑽石為天然鑽石，誇大價值100倍，透過印度設立的貿易公司滙款來港，涉及款項5億元。本港海關及印度當局合共拘捕8人，包括集團主腦及骨幹成員。



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海關財富調查科署理監督楊郁文稱，今次行動代號「破鑽者」，是海關首次偵破以跨國鑽石貿易進行清洗黑錢的案件，犯罪集團透過頻繁的跨國貿易活動作掩飾，虛報出口貨物以誇大其價值，非法從海外轉移犯罪得益來港，涉款5億元。本港海關拘捕4名男子，1人為本地人，3人為非華裔人士（年齡介乎30至56歲）；印度當局亦拘捕4人，為集團成員。

海關在行動中檢獲小量天然鑽石。（黃偉民攝）

今年年初開始，海關針對一個活躍在香港及印度的跨國洗黑錢犯罪集團，與印度海關進行情報交流，發現集團在兩地設立鑽石貿易公司，利用旗下的香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度的貿易公司，在港出口報關時，以低價高報的手法，虛報為高價的天然鑽石，誇大貨物價值，當印度公司收到貨物後，便以高價值的發票價付款，合理地將巨額的犯罪得益（黑錢），從印度滙到香港。

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人造鑽石和天然金鑽石在表面看是非常接近，一般人難以分辨，要專家鑑定；但兩者價格差距極大，天然鑽石的價值，是人造鑽石的100倍。

經過多月調查，海關認為時機成熟，於上周二及周三（19及20號）一連兩日，採取代號「破鑽者」行動，拘捕4人，懷疑他們由2021年1至12月期間利用名下公司的戶口處理共5億元的黑錢。

財富調查第二組指揮官陳經緯進一步講述案情稱，經過兩地海關的情報交流，鎖定該個犯罪集團，其中本港被捕的4人，其名下公司於2021年內多次申報出口鑽石到印度一間鑽石貿易公司，申報貨值超過5億港元，同一時間他們名下的公司銀行戶口，亦收到此印度公司的5億滙款，海關遂展開深入調查。

海關對該4人進行背景及財務狀況調查，當中3名非華裔人士報稱公司董事、經理及辦公室助理，他們長居本港，有本地身份證。他們名下的公司自2021年起，有超過130次申報由香港出口天然鑽石到印度涉案公司，每次申報的鑽石由200卡至500卡，價值由200萬至500萬不等，總貨值超過5億元。

惟經印度海關調查及檢驗後，發現大部份是人造鑽石，真實價值只是百分之一，即500萬左右。集團利用人造鑽石假扮天然鑽石，低價高報的手段蒙混過關，將犯罪得益扮成正當貨款，經正常的貿易方式轉移到香港。

鑽石體積細，但價值高，犯罪集團伺準其易於攜帶，運輸成本不高，但價值高昂的特性作案；而且人造鑽石和天然鑽石幾可亂真，要專家鑑定，讓他們可持續將黑錢轉移到本港；另外集團扮成正當商人做生意，海關要透過兩地合作才能偵破。

此集團運作成熟，分工仔細，兩名非華裔男子（37及38歲）是公司董事，亦是集團主腦，他們安排出口及報關，直接收取犯罪得益；30歲的非華裔公司經理是骨幹成員，負責操控傀儡戶口協助進一步處理黑錢；另一名本地男子是基層成員，受指示開設傀儡戶口及空殼公司，協助洗黑錢。

2018至2020年期間開多個銀行戶口，收印度公司高達5億，佔總存款額7成半，反映只為洗黑錢而成立，企圖以鑽石貿易作仿子，利用戶口不斷收錢。他們交易頻密，互相轉賬，而且「快入快出」收款後短時間轉走，這並非一般貿易公司的營運手法。

高級調查主任吳心怡稱，於上周二及周三，海關動員40人，突擊搜查8個處所，包括4個住宅及4個位於尖沙咀的商業處所。檢獲大量人造鑽石及少量天然鑽石，總值100萬元，另外有外幣、現金、公司印章及文件等，4人保釋候查中，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

海關即時凍結各人戶口共570萬元銀行存款，及主腦名下的商業物業，海關會申請凍結及充公所有物品，合共值820萬元；檢獲的鑽石會由專家檢驗其成份和價值。

印度當局拘捕了4名男子，是集團成員，但詳情不便透露。另外坊間有人造鑽石的交易銷售，只是它與天然鑽石的價值有差距。

海關提醒洗黑錢是嚴重罪行，最高可判罰款500萬元及入獄14年，並充公相關犯罪得益。