屯門爆竊匪逃至咖啡灣跳海被捕　半年涉10案掠近$40萬財物

《香港01》早前取得多段犯案影片，可見屯門區接連發生懷疑爆竊案，有警員冒寒落水擒獲賊人。警方於今晚（28日）向傳媒交代竊案詳情時稱，昨晚（27日）兩名形跡可疑人士進入屯門區一個屋苑，遂到場展開追捕，並在咖啡灣救起一名試圖跳海逃走的36歲本地男子，他涉嫌爆竊及盜竊被捕。初步調查顯示，疑犯涉及今年6至12月新界北區最少10宗爆竊及盜竊案，多針對低密度住宅或地舖餐廳下手，涉案財物總值近40萬元。



屯門警區刑事總督察沈灝旻指，區內發生多宗爆竊案後，警方作出了針對性的部署，相信與一個活躍於新界北的犯罪團伙有關。他表示，一名報案人前日（26日）曾因泊於其屋苑車房的兩輛單車被盜而報警，昨晚（27日）約8時目擊兩名陌生男子進入其屋苑，懷疑與案有關而報警及尾隨兩人。

沈灝旻指，屯門區本月發生了多宗爆竊案後，警方作出了針對性的部署，相信案件與一個活躍於新界北的犯罪團伙有關。（林振華攝）

沈灝旻稱，青山分區特遣隊接報後迅速到場追捕，惟一名男子在警方到達前已逃去無蹤，另一人則往咖啡灣方向逃跑，更跳入海中圖避警方追捕，特遣隊一名警員見狀亦跳入海中將其帶返岸邊拘捕，目前男子已被扣查，案件交由屯門警區重案組第一隊跟進。

他指屯門警區和新界北總區情報組深入分析和調查後，相信疑犯涉及新界北今年6至12月期間7宗爆竊及3宗盜竊案有關，而除粉嶺和大埔各一宗外，大部份案件均在屯門區發生，涉案財物價值接近40萬港元。他分析稱，涉案團伙會在晚飯時間或凌晨接近清晨時分向低密度住宅下手，又或在地舖餐廳休業後撬開門框或後門入內爆竊。

沈灝旻相信，疑犯涉及新界北今年6至12月期間7宗爆竊及3宗盜竊案有關，大部份案件是在屯門區發生，涉案財物價值接近40萬港元。（林振華攝）

沈灝旻指出，犯罪團伙會在晚飯或凌晨接近清晨時向低密度住宅單位下手，又或在地舖餐廳休業後撬開門框或後門爆竊。（林振華攝）

沈灝旻認為，今次逮捕行動是警民合作的成功例子，又重申警方會持續與市民、物業管理及保安人員合理維護社區安全，呼籲市民避免在家中存放大量貴重物品。他亦強調爆竊屬嚴重罪行，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。

《香港01》近日取得多段屯門區內多宗懷疑爆竊案的犯案影片，如本月3日晚上7時許一名男子涉嫌在嘉和里村對開「睇水」、協助另一人入村犯案；本周二（26日）亦有一名男子在龍珠島一大廈閘外徘徊，且至少兩次進出大閘，第二次離開時更是爬閘躍出。昨晚有影片拍到一名沒穿上衣的男子游水逃走，後方有警員手持兩個救生水圈追上，岸邊則相信有多名圍捕的警員以電筒照向該名男子。

▼ 《香港01》取得犯案片段截圖 ▼



▼ 疑犯跳海片段截圖 ▼

