兩男扮嫖客　紅磡酒店劫兩性工作者$6.3萬　涉冒警等3罪被捕

紅磡區一間酒店，半個月內先後發生兩宗劫案。兩名性工作者分別遭兩名假扮嫖客的男子搶劫及盜竊，其中一案更涉及冒警。警方接報調查後拘捕兩名31歲及52歲的男子，涉嫌盜竊、行劫及冒充警務人員。



九龍城警區重案組第一隊督察何冠威表示，本月6日晚上10時半，一名19歲女子報案，指她於紅磡區內一酒店房間內遭兩名陌生男子偷取2.5萬元。另外，本月23日晚上10時，一名25歲女子報案，指於同一間酒店內遭兩名自稱警務人員的男子襲擊，其後在房內被搶去3.8萬元。

何冠威指，2名受害女子均為性工作者，二人經社交平台招攬客人，並相約在酒店房間進行性交易；兩名被捕男子則假扮嫖客犯案。

資料顯示，涉案酒店為九龍海逸君綽酒店。在23日案件中，當日兩名男子到酒店敲門，25歲姓陳女事主開門後，遭兩男推向牆邊及自稱警察，其後試圖搶走其電話。事主掙扎，復遭拖到床上掌摑幾次，兩男威脅她打開酒店房內的保險箱，否則就會刺傷她。據了解兩男當時並沒有出示委任證，亦無表明自己屬於警方哪個部門人員。

事主無奈開保險箱，最後遭兩男掠走內裡$38,000元，之後逃離現場。事主報警求助，聲稱以遊客身份持雙程證來港，單獨入住，與兩男並不相識，拒絕到醫院治理。

警員到場調查。（陳永武攝）

警方經調查及翻查大量閉路電視錄影後，鎖定兩名疑犯身份，於前日及昨天（27及28日）在旺角及馬鞍山分別拘捕31歲及52歲男子，並在他們家中搜獲二人犯案時所穿著的衣物。二人報稱運輸工人及無業，現正被警方扣留調查。

九龍城警區重案組第一隊督察何冠威呼籲，如有市民目擊事發經過，請立即致電3661 7982，與九龍城警區重案組人員聯絡。（黃偉民攝）

警方呼籲，如有市民目擊事發經過，請立即致電3661 7982，與九龍城警區重案組人員聯絡。

警方重申，搶劫為非常嚴重罪行，根據第210章《盜竊罪條例》第10條，任何人干犯搶劫罪，或意圖搶劫而襲擊他人，即屬違法，一經定罪，最高可被判終身監禁，市民切勿以身試法。