馬頭圍邨獨居婦燒成焦屍　意外前與子共晉晚餐　警續查火警起因

馬頭圍邨芙蓉樓一名88歲姓杜獨居婦人，除夕夜寓所起火並傳出爆炸聲。消防爆門入屋發現事主已燒成焦屍躺在陽台，認為起火原因有可疑，交由警方繼續調查。警員今早（2024年1月1日）登樓調查，涉事樓層拉起封鎖線。警方經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，會繼續與相關部門調查火警成因。



消息指，較早前杜婦與兒子在寓所共晉晚餐，昨晚（2023年12月31日）10時許，其兒子離開現場 。至晚上10時40分，保安聽到杜婦單位接連傳出兩下爆炸聲，並聽到她在呼救，可惜杜婦後來當場斃命。



馬頭圍邨芙蓉樓奪命火警，消防認為起火原因有可疑，交由警方繼續調查。（馬耀文攝）

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死者88歲姓杜，獨居於馬頭圍邨芙蓉樓一個低層單位。消防爆門入門，發現死者倒臥陽台，已成焦屍。消息指，除夕夜死者與兒子在單位內共晉晚餐，兒子晚上10時許離開，至於10時40分，保安涉事單位傳來爆炸聲，於是報案。報案後上址再傳來爆炸聲，而且聞見杜婦呼救。

救護員到場證實杜婦當場死亡，由於現場沒有自然起火原因，消防認為起火原因有可疑，交由九龍城警區刑事調查隊第二隊接手調查。警員今早（1日）登樓調查，涉事樓層拉起封鎖線，現場由警方看守。政府化驗所人員亦抵現場搜證。警方經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，會繼續與相關部門調查火警成因。

據街坊葉小姐稱，火警時曾聽到一下爆炸聲，涉事單位則冒出黑煙。她連隨拿起個人物品逃生。消防車未幾已趕到現場。

消防用帳篷遮蔽死者，並檢查遺體。（陳永武攝）