馬頭圍邨奪命火｜鄰居門外呼事主逃生　自責不知有後備匙無法救人

昨晚（2023年12月31日）除夕夜，馬頭圍邨芙蓉樓一個單位起火並傳出爆炸巨響，消防破門入屋，發現一名88歲姓杜獨居婦人倒斃陽台，屍體燒焦。警方經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，將繼續調查火警成因。涉事單位鄰居憶述當時他們不斷在涉事單位門外呼喊，着死者盡快逃出單位外，「我哋幾個一路都聽到佢嗌」，「後來『嘭』一聲就爆炸，就聽唔到佢把聲。」後來得知老婦撒手人寰，有鄰居既傷感又自責，「我唔知佢有後備鎖匙，我真係幫佢唔到」，「如果佢近道門，我哋幾個可能救到佢。」



馬頭圍邨芙蓉樓奪命火警，消防認為起火原因有可疑，交由警方繼續調查，警方初步調查後則指暫無證據顯示案件涉及刑事成分，會繼續調查火警起因。（馬耀文攝）

起火後事主不斷叫喊 「嘭一聲爆炸就聽唔到佢把聲」

鄰居韓女士表示，自己與杜婦相識多年，相處融洽、感情甚佳，她與家人雖不知對方姓甚名誰、「咁多年都係叫佢阿婆」，但也有對方兒子的電話，方便有需要時聯絡。韓憶述，昨晚其子回家探望她，居於對面的杜婦亦在家與子孫共晉晚餐，其兒子與孫兒至晚上約10時許離開。而韓在兒子離開後準備就寢之際，突然聽見保安高呼有單位起火，步出走廊赫見煙霧彌漫，韓得悉老婦單位起火後，雙手不斷顫抖，馬上致電兒子，着他盡快通知杜婦家人：「你叫佢哋快啲返轉頭，佢屋企火燭喇。」她憶述兒子當時仍滿腹狐疑，「佢哋個個都唔信，因為佢哋啱啱走咗10分鐘都無。」

韓則不斷在涉事單位門外呼喊，「我係咁叫阿婆快啲出黎，我哋幾個一路都聽到佢嗌」，她又表示當時聽到杜婦不斷叫喊，但並非叫救命，「我手都震埋，聽到佢一路講嘢」，「後來『嘭』一聲就爆炸，就聽唔到佢把聲。」

馬頭圍邨芙蓉樓奪命火警涉事單位鐵閘被鐵鏈鎖上。（羅日昇攝）

後來消防趕至，着街坊盡快逃生至安全位置，惟韓當時仍顧念死者，不斷向消防講述事發經過：「我（同消防講）話阿婆係入面，我自己都好緊張，因為知道冇咗（呼叫）聲，如果佢喺佢入面嘅話會應我。」後來得知老婦撒手人寰，韓感到自責：「我唔知佢門外有後備鎖匙，我真係幫唔到佢，我同佢咁多年感情好好」，又稱「如果佢近道門，我哋幾個可能救到佢。」

涉事單位曾因煮食險肇禍

另有不願具名的鄰居憶述，杜婦自馬頭圍邨在1960年代落成起便居住上址，育有一對子女。他形容杜婦生前「好精靈」，行走自如，聲音洪亮。惟杜婦數月前在家中疑意外「煲燶嘢」，致單位冒出大量濃煙，幸當時沒有釀成傷亡。據知，杜婦女兒長居英國，數個月前回港探母得悉意外後，馬上掉棄其電飯煲，「（杜婦女兒）驚佢危險，唔畀佢用電飯煲，之後佢哋都係落街買嘢食，唔煮飯。」

鄰居形容杜婦的子女充滿孝心。數年前，杜婦不慎跌傷手部，兒子特意安排她到私家醫院、花費逾10萬元治療。至一個月前，杜婦又再跌倒傷，兒子亦於除夕夜推輪椅，陪同母親外出用膳過節，不料她返家後不久，單位即發生火警及爆炸。

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警：現階段無證據顯示涉刑事成分

死者88歲姓杜，獨居於馬頭圍邨芙蓉樓一個低層單位。除夕夜事發後，消防破門入屋，發現死者倒臥陽台，已成焦屍。消息指，除夕夜死者與兒子在單位內共晉晚餐，兒子晚上10時許離開，至於10時40分，保安涉事單位傳來爆炸聲，於是報案。報案後上址再傳來爆炸聲，而且聞見杜婦呼救。

救護員到場證實杜婦當場死亡，由於現場沒有自然起火原因，消防認為起火原因有可疑，交由九龍城警區刑事調查隊第二隊接手調查。警員今早（1日）登樓調查，涉事樓層拉起封鎖線，現場由警方看守。政府化驗所人員亦抵現場搜證。警方經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，會繼續與相關部門調查火警成因。