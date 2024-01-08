柳俊江離世｜雙親、女友、前妻偕其他親友　神情哀傷到殮房認屍

前「新聞王子」柳俊江日前（5日）在大埔黃宜坳住所燒炭輕生，終年42歲。今（8日）早9時許，他的父母、同居女友及前妻，與多名親友一同抵達富山公眾殮房認屍，辦理手續。眾人神情哀傷，不發一言，逗留1小時後離開。



今（8日）早9時許，柳俊江的雙親與柳的女友、前妻及其他親友一行十多人，到富山公眾殮房認屍，期間眾人神情哀傷，不發一言，逗留一個多小時離開。

警方1月5日下午3時33分接獲42歲姓柳男事主的友人報案，指柳在黃宜坳一村屋內反鎖房門，擔心其安危。消防到場破門，發現柳倒臥在地上，旁邊有一盤燒過的炭，他當場被救護員證實死亡，死因有待驗屍後確認。警方於現場並無發現遺書。

+ 3

求助網站和熱線：

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

基督教家庭服務中心恬寧居24小時熱線：2381 3311