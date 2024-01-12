梨木樹邨雙屍｜經常聽到兩死者嗌交　鄰居：經濟有少少問題

荃灣梨木樹邨樂樹樓昨晚（11日）揭發燒炭雙屍命案。一名女子報案指與父母失聯，前往他們寓所時發現大門反鎖，無人應門，且聞到陣陣異味。最終消防破門入屋，揭發兩名事主在睡房燒炭自殺雙雙身亡，現場留有遺書。



今日（12日）記者重返現場了解情況，有鄰居指上月出入搭𨋢時，曾遇到涉事夫婦，並有閒聊，未察覺有異樣，詎料昨晚卻告輕生。鄰居表示與事主一家同於2005年入伙，男死者生前教踢波，與前妻育有兩女一子，女死者為其第二任太太。十年前曾有人上門向事主一家「追數」，近年已無人騷擾，「不過兩公婆成日嗌交，為咩事？都係經濟有少少問題」。鄰居又補充，男戶主三名子女近年相繼出身，陸續遷出，只細女間中回來居住。



現場為梨木樹邨樂樹樓。（黃學潤攝）

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兩具遺體由仵工舁送殮房。（李家傑攝）

案發於昨日（11日）晚上8時24分，警方接獲一名女子報案，指荃灣梨木樹邨樂樹樓一個單位傳出異味，懷疑46歲姓麥父親和同齡姓范母親在上址暈倒，人員接報到場，發現兩人倒臥在上址一間房間，旁邊有兩盤燒過的炭，兩人當場證實死亡，警方在現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確認，案件列作「屍體發現」處理。

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