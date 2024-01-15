灣仔兩死車禍│的士內地女乘客客死異鄉　警譴責涉案司機駕駛行為

灣仔發生嚴重車禍，導致兩人死亡。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕涉事的33歲女的士司機，她意外後受傷，由救護車送往律敦治醫院，經初步治理後再轉送東區醫院留醫。意外中，兩名的士男女乘客均送院後不治，其中男乘客59歲、女乘客47歲。據了解，女死者為內地旅客。仵工稍後到達兩間醫院，將兩名死者遺體舁送殮房。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660-6814與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。



的士內地女乘客死亡，遺體由仵工舁送殮房。(李家傑攝)

警方表示，正調查昨日（1月14日）在灣仔發生的致命交通意外，意外中一名47歲內地女子、及一名59歲男子死亡。晚上9時25分，一名33歲女子駕駛一輛的士沿菲林明道北行，而一名30歲男子則駕駛一輛巴士沿港灣道東行，當巴士駛至與菲林明道交界時，據報懷疑與該輛的士相撞。

該名的士司機、該名59歲的士男乘客、及該名47歲的士女乘客被困車內，由途人救出。該兩名乘客頭部嚴重受傷，該名女乘客昏迷被送往律敦治醫院，並於晚上10時08分被證實死亡；該名男乘客昏迷被送往瑪麗醫院，並於晚上11時18分被證實死亡。該名的士司機則清醒被送往律敦治醫院治理，其後被轉送東區尤德夫人那打素醫院。該名的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，她現正被扣留調查。港島總區交通部特別調查隊正調查案件。