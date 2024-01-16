石澳墮海｜內地姊弟客死異鄉　警小紅書提醒打卡注意安全

石澳前日（14日）發生墮海遇溺慘劇，兩名內地男女聯同另外4名家人同遊，在岸邊「打卡」拍照期間，其中一名女子疑被大浪捲走，兩名兄弟跳海營救時同樣遇溺，最終女子與胞弟同告身亡，胞兄受傷送院。事隔兩日，警方今日（16日）在內地人常用的「小紅書」發帖，提醒公眾謹慎選擇打卡地點，注意安全、量力而行，並要觀察周邊的警告牌，「警告區域不要去，是容易發生危險的地帶」，「危險的卡咱還是不打！」



警方在「小紅書」發帖，呼籲旅客來港旅遊「打卡」時注意安全。（香港警察小紅書圖片）

墮海悲劇發生於前日下午約12時54分，不幸身亡的姊弟姓張（57歲及55歲），為內地人；而墮海獲救的61歲男子亦為兩人胞兄，持有香港身份證，居於彩虹邨。據了解，事發時他們一行6人前往石澳一帶遠足，同行另有張婦的兩名女兒（29及27歲）及一名28歲女親友，均為內地人，眾人當日早上經深圳來港，打算「一日遊」即日來回。

當途至大頭洲時，3人在岸邊「打卡」拍照，張婦突遭大浪捲入海中，兄長及胞弟見狀大驚，情急下雙雙跳落海救人，結果亦不敵怒海巨浪，身處岸上的張婦女兒目睹後欲救無從，只能高聲呼救；最終只有61歲胞兄成功返上岸，另外兩人直至附近船家協助及水警到場後才獲救起，送往小西灣藍灣半島碼頭後，轉由救護車急送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術。

警方經初步調查後，相信女事主在上址拍照期間，意外被浪捲入海中，另兩人跳入海中嘗試將其救起，其後遇溺。警方將案件列作「送院時死亡及有人遇溺」處理，稍後會為兩名死者驗屍確定死因。事件中，亦有一名男警救人期間手部受傷，送院治理。

其中一名事主送院時須戴上氧氣罩，惜由救護車送往東區醫院搶救後，終告不治。