警拘逾200人涉騙　IT工程師墮假網站輸1900萬投資　菜檔主失千萬

儘管騙徒手法大同小異，惟仍然有巿民上當，騙案數字不斷上升。警方港島總區針對詐騙案，過去半個月展開大型執法行動，包括「放蛇」接觸犯罪集團成員，結果拘捕219名男女，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等罪名。行動中的受害人近600名，單一損失高達$1,900萬，另有七旬菜檔檔主誤墮假冒內地官員騙局，慘失畢生積蓄$1,200萬。



警方港島總區刑事部總督察林嘉澄指出，騙案數字不斷上升，以港島總區為例，騙案佔整體罪案4成半。有見及此，港島總區連同4個警署分區，於1月8日至21日展開代號「穿雲」行動，包括派警員「放蛇」聯絡招攬者，結果成功偵破146宗詐騙及洗黑錢案，拘捕157男62女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪，大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉案金額超過5億元。

逾百宗騙案共558名受害人（17歲至80歲），涉及金額由$500至1,900萬不等，分別涉及網上購物騙案、投資騙案、網絡釣魚騙案、電話騙案及求職騙案等，而受害人有會計師、核數師、銀行經理、投資顧問，以及法律工作從業員等等。當中有人因為網上購物騙案，付款後收不到貨，亦有人墮投資騙案，遭騙徒一而再、再而三地壓榨，幾乎傾家蕩產。可見任何人，無論男女老幼，也有機會成為騙徒的落手對象。

港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡稱，單一騙款最高為$1,900萬，受害人是一名36歲的軟件工程師，他在網上認識騙徒，開設投資戶口，初時有利潤，但後來要求提款已被拒絕，最後他越踩越深，甚至貸款，於5個月內轉帳81次到不同的戶口，最終騙徒失聯始知被騙。警方調查證實，投資戶口、網上平台都是虛構的，「客服」只是以不同藉口騙事主入局。

其中一名受害人為軟件工程師，誤墮投資騙局損失$1900萬元。

另外一位受害人是70歲的菜檔檔主，他接到自稱內地公安的來電，指他涉及洗黑錢罪行，要求每日報到，又威嚇倘不妥協，家人也會受牽連被捕。受害人信以為真，交出個人資料，結果被騙去畢生積蓄$1,200萬。

胡敏怡強調，內地公安不會致電巿民；同時提醒要拒絕陌生人來電，凡事多求證。巿民若被要求提款，必須要「停一停、諗一諗」，透過警方的防騙伺伏器或防騙易熱線18222查詢。

其中一名受害人為菜檔檔主，慘失$1200萬畢生積蓄。

港島總區刑事部高級督察洪諭因指出，被捕的傀儡戶口持有人（17至77歲）有報稱家庭主婦、健身教練或運輸工人等，各人為了1千至數千元賣出戶口，結果成為犯罪集團的幫兇。其中被捕兩男一女，是警員於網上平台成功「放蛇」拘捕。

洪舉出一案例，一名傀儡戶口持有人，收取2千元酬勞賣出戶口，結果涉嫌洗黑錢被判囚26個月，而真正的歹徒卻逍遙法外。她提醒巿民切勿賣戶口賺快錢，串謀行騙是嚴重罪行，一經定罪最高可判入獄14年及罰款500萬元。

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