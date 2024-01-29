旺角空置單位冒煙傳爆炸聲　鄰居攜滅火筒嘗試救火　卅多人疏散

旺角發生火警。凌晨零時許，西洋菜南街232號一幢唐樓，其中一個單位據報突然冒煙起火，期間傳出爆炸聲。消防到場將火救熄，無人受傷。事件中約有30多名大廈住客須疏散到地面安全位置暫避。消防正調查起火原因。



陳先生(左)帶備滅火筒嘗試救火。(陳永武攝)

警方表示，於凌晨零時06分接獲旺角西洋菜南街232號住戶報案，指上址一空置單位懷疑發生火警。人員接報到場，消防將火救熄。經初步調查，消防相信起火原因有可疑，案件列作「縱火」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。事件中有32名住客疏散到安全位置。

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涉事起火為唐六樓一個單位。住在七樓的陳先生表示，當時聞得其他住客大叫火燭，於是帶同滅火筒到涉事單位協助，豈料見有煙從門縫滲出，但未能打開大門，只好向門縫噴灑滅火劑，以防有火舌溢出。隨後他與家人一同逃到地下。他稱，在家中備有滅火筒屬以防萬一的舉動；而陳母逃生後，則坐在地面雙手合十，祈求平安。

陳透露，涉事單位原本為兩名老人家居住，但兩人疑因年邁入住老人院或醫院，該屋由他們的兒子接手，但並無入住長期丟空，疑因此引來不良嚐好人士非法入屋。據他稱，以往該廈後門設有大閘，惟屋宇署早前指該廈屬三無大廈，後門需移除，隨後就引來多次入屋爆竊案，單是陳報案的已有兩次，均是涉及是次起火單位。