柴灣康翠臺電錶房爆炸後徹夜停水電　物管公司料最快傍晚恢復供應

柴灣康翠臺第6座地下電錶房昨午（29日）爆炸，冒出巨大火球，強大氣流將電錶房鋼門炸飛約10米，在門外升降台工作的兩名工人被氣流拋飛受傷。電掣房因事故而受損，須暫停電力供應，供水亦因而受到影響。



負責管理康翠臺為富城物業管理有限公司，其負責人吳先生向《香港01》透露，維修工人仍全力進行維修，預料今日傍晚6時左右，可恢復大廈的水電供應及重開部分升降機予居民使用，至於確實事故原因仍在調查中。吳又指，在恢復水電供應前，會為行動不便及有需要的長者提供協助，例如上門派遞早午餐等。



維修工人仍在努力進行搶修工作。（黃偉民攝）

《香港01》記者今日（30日）中午到場了解，可見維修工人仍在努力進行搶修工作，有臨時供水車及供電車在屋苑內候命，以防突發情況，警員亦於現場維持秩序，並將一部分的車路封閉，限制非緊急車輛出入。

由於大廈內長者人數眾多，為方便他們上落，目前屋苑鋪設電䌫將第7座的電力，傳輸到第6座，以重開小部分升降機；食水方面，亦透過水喉由第7座輸送到第6座。另外，有地區關愛隊成員在場為居民提供協助，探訪大廈內的長者、提供熱餐及飲用水。

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管理公司亦在大廈大堂張貼通告，指管業處正安排承辦商到屋苑安裝臨時電力系統，預計今晚6時，可恢復部分升降機服務、食水及冲廁水供應，提供有限度提供業戶用電及樓層照明系統。

管理公司亦在大廈大堂張貼通告，指管業處正安排承辦商到屋苑安裝臨時電力系統，預計今晚6時，可恢復部分升降機服務、食水及冲廁水供應，提供有限度提供業戶用電及樓層照明系統。（黃偉民攝）

康翠臺第6座現場停水停電，整座大廈漆黑一片。（陳浩然攝）

香港紅十字會在Facebook專頁指，因應事件，已即時派員到屋苑進行現場評估，並派出7位職員及7位義工，在屋苑大廈大堂設服務站，通宵向暫時未能回家的市民提供即時急救服務、派發保暖衣服及外套、熱水站、應急充電設備及最新資訊發放。

港燈早前回覆《香港01》查詢時表示，在相關事故發生期間，港燈的供電和電力設施維持正常，但由於康翠臺6座電掣房因事故而受損，港燈工程人員、屋苑管理處及消防人員初步檢查後，基於安全考慮，暫時停止對上址的電力供應，故屋苑第6座變電站暫時無電。屋苑已安排電工搶修，港燈會待客戶維修工程完成及確認安全後，盡快恢復供電。

機電工程署回覆《香港01》查詢表示，得悉事故後已即時派員到場調查。初步調查結果顯示，涉事電掣房內的固定電力裝置並沒有故障，署方現正調查事故是否涉及氣體。機電署已聯繫該大廈的電力承辦商和氣體供應公司進行檢查，並盡快恢復大廈電力及氣體供應。

機電署職員在場調查。（陳浩然攝）

柴灣康翠臺保安報案指，電錶房發生爆炸，大門亦被炸出路面。

事發在昨午約1時35分，康翠臺保安報案指電錶房爆炸並冒出濃煙，據悉兩名分別姓袁（35歲）及姓白（36歲）男工人當時正在鑽牆及燒焊，二人均面部燒傷，其中袁男腳部亦燒傷、白男手部同樣燒傷，均清醒送東區醫院救治。電錶房的大門被炸至扭曲變形，飛至約10米外的路面。