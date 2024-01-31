黃大仙誤殺｜朋友與疑犯積怨遭包圍　退休漢做「和事佬」被推跌死

黃大仙東頭（二）邨發生誤殺案，一名59歲男子前日（29日）被推跌，今晨（31日）不治；其朋友亦受輕傷；警方事後拘捕兩父子。消息稱，涉案人等常於上址一間便利店附近飲酒作樂，惟案中傷者與案中被捕父親素有積怨，去年更曾大打出手，同惹官非。事發時，兩人狹路相逢，有人即致電兒子「拖馬」，數名大漢到場將「仇人」包圍。混亂間，死者做「和事佬」勸阻，詎料被人猛推，後腦着地，最終無力回天。



案發現場為黃大仙東頭（二）邨一間便利店對開，死者朋友事後在場點煙「拜祭」。（左朗星攝）

死者姓陳（59歲），為退休人士；傷者姓劉（61歲），為貨車司機；被捕父子則姓章（58及33歲），章父為垃圾車司機，據悉兒子有黑社會背景。據了解，陳、劉二人為朋友，常於上址一間便利店外飲酒；章父亦不時在上址一帶飲酒，但他與劉男素有恩怨，兩人去年9月在上址便利店大打出手，雙雙被捕。

前日（29日）傍晚約6時，陳、劉二人又在場飲酒作樂，並與章父狹路相逢，有人立即致電兒子，兒子帶同兩名大漢趕抵，一眾人等包圍劉男，指罵他去年向章父施襲。期間，兒子激動捉住劉男襯衫，陳男見狀慌忙勸阻，卻被他用雙手猛推落地，隨即失平衡向後跌，後腦着地重創，耳朵流血。章氏父子等人見狀拔足逃去。事後陳男被送往伊利沙伯醫院搶救，惜今日終告不治。其朋友事後在場點煙「拜祭」。

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