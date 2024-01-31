黃大仙誤殺｜59歲男因勸交送命　同場友人自責：佢係為咗保護我

黃大仙東頭（二）邨發生誤殺案，59歲姓陳退休漢前日（29日）被人推跌，今晨（31日）不治；警方事後拘捕兩父子。消息稱，命案源於死者朋友與人積怨而被大漢包圍，他做「和事佬」無果，卻為此賠上性命。《香港01》尋獲該名朋友，他自責慨嘆：「佢（死者）係為咗保護我先勸交，先俾人推跌‥‥‥」他事後在場擺放啤酒罐點煙「拜祭」，又指未知對方年邁母親是否已知悉噩耗，但當日除被捕父子外，仍有兩人在逃，並聽聞涉案兒子有黑社會背景，最近出獄；涉案父親則常隨處便溺，形容他「神憎鬼厭」，雙方更因此結怨，詎料連累好友喪命。



案發現場為黃大仙東頭（二）邨一間便利店對開，死者朋友事後在場點煙「拜祭」。（左朗星攝）

與姓陳（59歲）死者相識大半年的劉先生，閒時會與好友於上址一間便利店外飲酒作樂。他慨嘆，去年6月才認識陳男，但二人交情甚深，「唔係識咗好耐，但我哋好好朋友！」他指，被捕姓章父子中，父親同為飲酒常客，惟經常隨處便溺，甚至在便利店門外小便，形容他「神憎鬼厭」；他又指，章的兒子曾經入獄，自稱黑社會，「好多案底，成日坐監，聽講最近出冊。」

劉指，積怨事件源自去年9月，他與好友如常飲酒聊天，當日章父亦在場，有人卻突然在旁小便，引起劉男不滿，雙方口角並發生推撞，事件一度驚動警方介入，陳男亦曾經為此做證人。自此以後，雙方偶爾仍會碰面，惟假裝沒看見對方，「當佢透明」，劉男相信因此結怨。

死者後腦着地重創，當日（29日）事後現場遺下大灘血漬。（讀者提供）

前日（29日）案發時，劉、陳兩人又在上址飲酒閒聊。劉先生憶述，突然有3名蒙面、戴頭盔惡漢上前將其捉住及圍毆，章男兒子發狂叫喊「你打我老竇！」當時已醉熏熏的陳男見狀欲勸交當「和事佬」，大叫「千祈唔好郁手！」正當他扯開對方雙手之際，卻被人推跌在地，後腦着地，「卜一聲好大聲，跟住嘔白泡，耳仔出血‥‥‥」其後有人駕駛懷疑套上假牌的電單車逃去。

對於好友為他而送命，劉先生十分內疚，自責稱：「佢（死者）係為咗保護我勸交，先俾人推跌‥‥‥」據了解，陳男已婚並育有一名兒子，他原本並非居於東頭（二）邨，惟因照顧年邁母親才辭職暫居於此，形容「阿媽好錫佢」，未知老人家是否已知悉噩耗。