尖沙咀食肆群煞傷人　波及鄰檯4歲女　警拘5人疑涉黑幫毒品數糾紛

尖沙咀本周三（1月31日）凌晨發生傷人案，群煞闖入一間食肆內襲擊3男，更波及鄰檯一名持雙程證的4歲女童。警方經調查後，一連三日拘捕4男1女，初步相信案件涉及幫派之間的金錢糾紛。警方指事件令香港旅遊聲譽大打折扣，表明警隊與黑社會勢不兩立。據悉，傷人案涉及兩個黑幫「14K」及「和勝和」之間一筆約60萬元的「毒品數」糾紛。



警方在案發後一連3日合共拘捕了4男1女，部分人相信有黑幫背景。（梁偉權攝）

據了解，3名遇襲男子年齡介乎19至26歲，全部人報稱無業，均為荃灣「和勝和」的活躍成員。而被捕4名本地男子則30至37歲，報稱任職侍應及運輸工人，他們有14k背景，為頭目「細威」門生手下的人馬，其中一人與被捕20歲本地女子料為情侶關係。

油尖警區刑事部總督察林柏喬指，事發當晚凌晨零時10分左右，3名疑犯乘接應車於金巴利道及柯士甸路交界下車，再與另一名在金巴利道接應的疑犯一同進入案發餐廳，使用棒狀電筒、膠凳、膠板和其他硬物等，襲擊3名受害男子。打鬥期間，一名與家人用膳的4歲內地女童被誤傷下巴。4名疑犯其後再登上一輛由女疑犯駕駛的接應車逃去無蹤。警方遂將4名受害人送院治理，各人其後陸續出院。

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油尖警區刑事部經深入調查及分析後，成功鎖定5名疑犯，於1月31日至2月2日期間，以涉嫌「傷人」及「襲擊致造成身體傷害」罪，分別於葵涌、屯門、荃灣及上水拘捕5人，並尋回涉案車輛以作搜證。所有人目前均被扣查，搜捕行動仍在進行。

林柏喬透露，調查顯示部分涉案人士有黑社會背景，相信涉及幫派之間金錢糾紛引起。他重申警方絕不容忍任何嚴重暴力行為，尤其是案件發生在鬧市的食肆內，除牽連無辜食客，亦令一名內地女童受傷，令香港旅遊聲譽大打折扣，表明警隊與黑社會勢不兩立，會不遺餘力打擊一切與黑社會有關的罪行。

▼ 案發後情況 ▼



警員到場調查。（陳永武攝）

食肆事後一片混亂，枱櫈散落地上。（陳永武攝）