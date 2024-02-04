涉向露宿者潑水惹公憤　重案組拘6未成年男女　另揭毀壞公廁設施

日前Instagram瘋傳一條影片，數名青少年在一條行人隧道內奔跑，並手持可樂及樽裝水潑向躺地休息的露宿者，令對方受嚇驚呼。事件引起社會憤慨，事後網上亦流傳懷疑涉事少年的道歉訊息。警方表示，一連三日（1月31日至2月2日）在全港多區拘捕5男1女（15至17歲），亦懷疑他們與公廁設施毀壞案有關，他們涉嫌「刑事毁壞」及「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕，均已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。



社交媒體Instagram流傳一條影片，片中有數名青少年在一條行人隧道內奔跑，他們手持可樂及樽裝水，故意潑向躺在地上休息的無家者。（讀者提供影片截圖）

警方表示，上月27日及28日接獲北角興發街一公園職員報案，指園內一公廁內的設施懷疑被人毁壞。東區警區重案組接手跟進，並根據情報分析及經深入調查，一連三日（1月31日至2月2日）在全港多區拘捕5男1女（15至17歲），涉嫌「刑事毁壞」；經進一步調查顯示，被捕人於上周日（28日），先後在跑馬地黃泥涌道一行人隧道內及灣仔永寧街休憩處，涉嫌向露宿者潑水，他們另涉「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕。

警方呼籲，任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660-0183與調查人員聯絡。

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香港航海學校陳校長早前向《香港01》承認，其中一名涉案少年為該校中四男學生。校方其後發出聲明，指對事件非常關注，並強調學校一直對學生的品格要求有嚴格規管，認為相關行為並不符合學校的價值觀和行為準則，必定嚴肅處理。校方亦關注對涉事學生的教育和輔導工作，教導學生正面和積極面此事，絕對有信心可以令事件得到妥善處理。學校將一如以往致力培育學生關愛、尊重、同理心等重要的價值觀，讓學生成為守法盡責的良好公民，懇請各界能給予學生家人和校方空間處理。