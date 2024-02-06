石硤尾邨傷人｜眼鏡店經理遭石砸頭　負傷回店嚇煞同事　情況危殆

石硤尾邨昨晨（6日）發生傷人案，一名男子被人用石頭砸頭昏迷。原來男傷者是現場附近一間眼鏡店的經理，如廁後途經一條走廊時，疑因目光問題與正在飲酒的疑犯爭執，對方隨手執起一塊石頭多次狂砸其頭部，傷者負傷返店，由同事報警。事主頭部受創，目前情況危殆。據悉，警方到場時疑犯仍留在現場，在警誡下承認犯案。



傷者姓關36歲，是石硤尾邨美禧樓地下一間眼鏡店的經理。記者今日到眼鏡店了解情況，職員稱不清楚事件詳情，而昨日協助傷者報警的視光師，因為受驚不適，今日沒上班。

傷者與疑犯爭執，於緊急車輛通道遇襲，其後負傷返回眼鏡店，由女同事報警。（黃偉民攝）

警方昨日（2月5日）上午11時45分接獲報案，指兩名男子於石硤尾邨停車場外因目光問題爭執，其後46歲姓蕭男子懷疑以石頭襲擊36歲姓關男子。關男頭部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，惟其後陷入昏迷，手術後目前情況危殆。

據了解兩男互不相識，其中疑犯無業並疑有精神病記錄。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌傷人拘捕蕭男，案件交由深水埗警區重案組跟進。

事發時傷者在美禧樓一樓、職員專用的洗手間如廁後返回眼鏡店，其間行經公用走廊時見到疑犯正獨自飲啤酒，雙方疑因目光接觸起爭執。疑犯在行人路檢起一塊石頭，多次砸向傷者頭部，又對他揮拳襲擊。途人見狀大聲喝止，並致電報警。傷者負傷返回眼鏡店，由女同事代為報警。

警方接報到場時，疑犯還在走廊，隨即予以拘捕；與此同時傷者由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。