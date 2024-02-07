荃灣劏房火｜火場嚴重熏黑　牆身現黑手印　消防：起火原因有可疑

荃灣沙咀道德仁唐樓今日（7日）凌晨發生火警，5人送院治理，當中兩人送院時昏迷。警方重案組、機電署及消防處，今早陸續到場調查起火原因。消防表示，經初步調查，火警成因有可疑，交由警方繼續調查。據了解，昏迷的男子做裝修，入住超過10年。警方指，初步相信起火位置為昏迷男子所住的單位。



現場是沙咀道325至331號德仁唐樓，樓高6層、一梯4伙。早上9時左右，荃灣警區重案組探員到場，經初步調查，相信起火位置是唐三樓一個間開3個劏房單位中，昏迷男子所屬的單位。消防調查後表示，火警成因有可疑，交由警方繼續調查。

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其中一個劏房住戶姓曾，做夜更保安員，事發時他正上班，收到樓上相熟街坊通知火燭，惟趕回來時單位被封鎖調查，不得其門而入。曾表示，劏房每戶月租約4,500元，昏迷送院的男子姓羅，獨居二號房，做裝修，住了10多年。 另一名昏迷女子，他不認識，相信並非3樓的住戶。

做夜更保安的曾先生接到街坊通知發生火警，趕回家卻不得其門而入。（黃學潤攝）

現時該單位封鎖，有警員看守，走廊的外牆熏黑，有多個黑掌印，疑是居民摸黑走火時留下；另外各個樓層的氣窗，也被消防員打碼疏氣通風，遍地積水。

現場是沙咀道德仁唐樓。（黃學潤攝）

火警發生於凌晨零時22分，3樓一個劏房冒煙起火，60名住戶疏散，消防出動一喉一煙帽隊灌救，凌晨1時10分救熄。5名男女送院，當中1男1女昏迷。

5名傷者分屬3個劏房戶，包括起火單位的男子、3母子（母親42歲姓林、兒子18歲、女兒15歲）及一名姓陳（22歲）女子，各人被送到仁濟醫院治理。

單位有火光冒出。（陳永武攝）

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李氏夫婦事後撓手，並用毛巾掩臉。（陳永武攝）

住6樓的李氏夫婦用毛巾掩鼻逃出，驚魂未定。兩人撓手表示，睡夢中被濃煙嗆醒，聽不到警鐘聲，於是冒險逃出，惟走廊充斥濃煙，徬徨之際「好彩隔離（鄰居）拖咗我哋兩個人入去」否則後果不堪設想。

另一位住戶陳小姐表示，一家五口住上址，事發時「突然好大煙」，由消防救出。