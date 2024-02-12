農曆新年深水埗街頭出現「魚蝦蟹」賭檔　警同日檢賭具拘9男

網上昨日大年初二（11日）瘋傳數張照片，可見一名戴帽男在深水埗鴨寮街用膠檯木板搭建檔口，上面放有「魚蝦蟹」賭具，不少街坊圍觀或參與賭局，事件引來各界關注是否有人趁農曆新年公然非法經營賭檔。



警方表示，深水埗分區特遣隊同日下午在於北河街近鴨寮街檢獲700元現金及一副「魚蝦蟹」的賭具，晚上拘捕九名男子。



警方總共拘捕九人。（警方提供）

《香港01》記者於昨午4時許，到深水埗鴨寮街及北河街一帶巡視，發現現場的排檔都沒有營業，附近一帶街道有大批南亞裔人士擺地攤疑做無牌小販，販賣各種物品，目測有數百檔，場面混亂。而網傳擺「魚蝦蟹」賭檔位置則有人在賣手袋，但疑似用作搭建賭檔的木板，依然留於街上與其他雜物綁在一起。現場的商販及街坊指不曾見過有人開賭檔。

警方檢獲700元現金及一副「魚蝦蟹」的賭具。（警方提供）

不過，據一名現場人士透露，涉事賭檔每年農曆新年期間均會出現，早晚懷疑由兩班不同人士操控，合共約十多人，早上揸fit人稱「小龍」，晚上則由一班越南人運作，賭檔亦會聘用一些南亞裔人士假裝落注吸引途人。他續指，曾目睹有警員到場，但賭檔隨即轉往不遠處再度「開檔」，又指賭檔經常發生爭執打架事件。

有人懷疑在深水埗街頭公然賭「魚蝦蟹」。（網上圖片）

警方表示，深水埗分區特遣隊人員昨日（11日）於區內多個地點打擊非法賭博行動，下午約5時，人員於北河街近鴨寮街檢獲700元現金及一副俗稱「魚蝦蟹」的賭具，其後晚上約8時，警員在福華街143號外共拘捕一名本地男子及八名非華裔男子，年齡介乎18至54歲。

經初步調查，當中兩名25及32歲非華裔男子涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上營辦非法賭博」；另外一名本地男子及六名非華裔男子，年齡介乎20至54歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，其中一名18歲非華裔男子亦涉嫌「違反逗留條件（逾期居留）」被捕，所有被捕男子現正被扣留調查。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據香港法例第148章《賭博條例》第13條，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁兩年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為三萬元及監禁九個月，深水埗警區會一如既往在區內進行巡查，致力打擊區內的非法街頭賭博活動。

翻查資料，早於2020年2月、7月及8月，深水埗警區人員曾多次在區內進行反賭博行動，搗破多個「魚蝦蟹」街頭賭檔，而因經營賭檔被捕的人多是越南籍人士。