旺角圍毆司機｜群煞撻朵「兜錘窩面」傷人　警拘「水房」兩黑幫漢

旺角昨日（19日）凌晨發生圍毆案，一名男司機在旺角道與數名男子因過馬路問題爭執，其間遭對方圍毆，更被人「兜錘窩面」兼「起飛腳」襲擊。警方今日表示，已就案件拘捕兩名涉案男子，涉嫌自稱三合會成員、傷人及刑事毀壞，兩人均正被扣查，警方不排除有更多人被捕。據了解，兩名被捕男子有「和安樂（水房）」黑幫背景，分別是46歲賴姓男子，綽號「無良偉」；及43歲尹姓男子，暱稱「肥光」，據知肥光是亂過馬路的人，為無良偉的手下。



被捕43歲姓尹男子鎖上手銬由警員押走。（警方提供）

警方於昨日凌晨接獲一名30歲姓李男子報案，指駕駛一輛私家車途經旺角道期間，一名男子懷疑不守交通規則過馬路，報案人停車並與該名過路男子爭執，其間該名男子懷疑自稱三合會成員，其後另外3名男子上前，聯同過路男子懷疑以手腳襲擊報案人及毀壞其私家車，4名施襲男子其後逃去。旺角警區反三合會行動組人員調查後，今日在旺角拘捕涉案43歲姓尹及46歲姓賴本地男子。據了解，尹男是被指亂過馬路的人。

其中一名cap帽男及金毛漢連環出拳攻擊。（網上影片截圖）

昨日事發片段在網上流傳，見到一輛白色私家車停泊在旺角道近通菜街，最少3名惡煞包圍一名白衫男，將其逼至車身。其中一名cap帽男及金毛漢，連環出拳攻擊白衫男頭面，不斷「爆粗」，金毛漢更多次「兜錘窩面」兼「起飛腳」。其間，另一名黑衫男亦加入戰團一拳打頭，白衫男登時跌到地上，全程毫無還擊之力，一直只能以手掩頭。當中有人更一度持地拖企圖施襲，但被同件制止。施襲者其後兇神惡煞橫行馬路，捱打男子見狀佔機登上座駕，駕車逃至花園街36號對開報案，他面部受傷，被送往廣華醫院治理。

金毛漢又一度出手打落白衫男座駕的擋風玻璃。（網上影片截圖）