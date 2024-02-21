25歲美容師免費歐遊後　行李藏$810萬可卡因　瑞士返港入境被捕

25歲美容師誤信毒販，以為收酬兼享免費瑞士旅遊，昨日機場返港時被執法人員截查，結果揭發行李箱內有「乾坤」，連同沐浴露、護髮素及咖啡粉等藏有共8公斤可卡因，巿值約810萬元，該名美容師涉嫌販毒被捕。



將軍澳警區反三合會行動組督察呂朗澄稱，警方根據情報得知，有黑社會以免費酒店住宿作招徠，吸引年青人到歐洲旅行，然後指示他們在當地提取毒品，偷運返港。

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警方經調查後，聯同海關採取行動，昨日（20日）在機場截查一名由瑞士返港的25歲本地女子，在行李箱內檢驗一批個人護理產品（沐浴露和護髮素）、食物（咖啡粉、奶粉及零食等）和一本書內，發現含有懷疑可卡因的成分，另外行李箱的夾層亦有14包可卡因，全部毒品約8公斤，市值約810萬元。該名女子涉嫌販運危險藥物罪被捕，明天（22日）在西九龍裁判法院提堂。

據了解，被捕女子報稱美容師，她收取20萬元報酬，並在瑞士逗留了10天，其間機票和住宿全部免費。警方仍然在追查毒販招攬年青人的途徑。

呂朗澄續稱，毒販利用年輕人搵快錢的心態，每次提供數萬至數十萬元報酬及免費旅行、免費酒店住宿作招徠，吸引年青人代為販毒。毒販以不同藉口說服年青人，以今次案件為例，毒販聲稱可卡因混入個人護膚產品及行李箱夾層，執法人員將難以追查，風險極低，以「低風險、高回報」作吸引，年青人信以為真，結果墮入「糖衣陷阱」成為代罪羔羊。

呂提醒稱，要是如販毒所言的「低風險」，又何須出如此厚酬？相反，正正毒販知道販毒是極高風險，後果非常嚴重，才會利誘一些心智未成熟的年青人代勞。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。