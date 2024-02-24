車Cam直擊｜貨Van尾箱有古怪　7漢逐個落車　網民﹕歡樂滿東華？

網上流傳一段長約20秒的車Cam影片，拍攝於昨日（23日）下午5時許，片中可見一輛客貨車停泊於牛池灣清水灣道近坪石邨路邊打「死火燈」，男司機走近車尾，打開尾門後，車廂內竟有7名大漢孭背囊逐一下車離開，眾人神情自若，但下車時仍有左右張望，甚有警覺性，其中一人疑曾將一些物品交到司機手中。惟片段並沒有拍到客貨車在路面行駛。



一輛客貨車停泊於清水灣道近坪石邨後，車廂內有7名男子從車尾下車離開。（Bosco Chu／車cam L（香港群組）

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事件隨即引起網民熱議，笑問﹕「變魔術呀 ？ 點解可以走咁多人出嚟嘅？」、「全部都系（係）郁得嘅貨」，又戲謔是當年「歡樂滿東華」的籌款節目，將人塞進車內，每塞一個人，總理便捐錢；但亦有網民指搵食艱難，懷疑片中大漢們是地盤工人，在荒山野嶺下班無車接駁，只好坐「白牌車」，慨嘆「高抬貴手啦師兄」，「地盤收工，好遠地方冇車坐冇巴士的士唔去先會咁，唔好攪人啦」。但有網民卻指屬違法行為，呼籲警方要執法，「無保險，人命不值錢」。

根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。

另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。