車cam直擊｜的士盜賊30秒爆窗擸走電話及袋　司機揭發爆粗：唉呀X

再有的士遭爆窗盜竊。網上流傳一段的士的車cam片段，拍攝到一部停泊在路邊的的士，遭一名男子以硬物撬爆前座車窗玻璃，伸手擸走座位上的一個袋及放在駕駛座前的3部手提電話，整個犯案過程僅僅約30秒。而的士司機在案發半分鐘後折返，惟一切已經太遲，當他眼見車內有異樣，立即四處張望，始驚覺遇竊，不禁爆粗：「啊！X！」。片段曝光後，不少網民紛紛留言討論，有人批評無法無天、亦有人指「日光日白都咁猖狂」、「財不可以露眼」、「擺咁多部電話在車頭，引人犯罪」。



男子成功進入車廂，快手盜去放在車頭的3部手提電話。(網上片段截圖)

網上流傳一段遇竊的士的車cam片段可見，顯示的時間為昨日（26日）下午2時20分，當時遇竊的士停泊於路邊，其間一名身穿深色外套、戴Cap帽及口罩的男子，快步走到的士左邊車身，迅速以硬物撬爆前座車窗玻璃，整塊玻璃破裂後，男子先伸手擸走座位上的一個袋，再探頭入車廂試圖解鎖，最終打開車門。

及後，男子成功進入車廂，快手盜去放在車頭的3部手提電話，得手後馬上關門，絕塵而去，整個犯案過程僅僅約30秒。半分鐘後，男的士司機返回眼見車內有異樣，立即四處張望，始驚覺遇竊，更不禁大叫一聲及爆粗，「啊！X！」，然後翻看副駕座的物品，然後又嘆道：「唉呀，畀人搶X咗錢添。」他落車後又說：「唉呀！電話都搶X埋。」

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片段曝光後，不少網民紛紛留言討論，有人批評無法無天、亦有人指「日光日白都咁猖狂」、「財不可以露眼」、「擺咁多部電話在車頭，引人犯罪」。