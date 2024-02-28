長沙灣道海味舖男東主倒斃店內　街坊：獨力經營、多年未見其妻兒

長沙灣道一名朱姓海味舖東主多日未有露面，街坊起疑報警，揭發他倒斃店內。街坊議論紛紛、深感突然，指自新冠疫情以來已不見海味舖東主妻子及其兩名子女，即便通關之後也是朱翁隻身一人開店，一日三餐出外用餐，故此對於他數日沒有開舖和外出感到奇怪，不料揭發朱翁猝死店內。



長沙灣道一名朱姓海味舖東主多日未有露面，街坊起疑報警，揭發他倒斃店內。（黃學潤攝）

「一個禮拜前仲好生猛喎，日日行過，我仲同啲人講嘩好精神喎，佢平時冇（病痛），好似我哋咁仲叻過我哋，佢係年紀大啲不過就。」雜貨店主對朱翁死訊感詫異，指早年其妻協助店務，但近年只剩朱翁一人開舖賣藥材，不時會前來買煙。

朱翁一日三餐都是外出進食，茶餐廳職員表示「佢（朱翁）日日都落嚟食早餐，我哋都議論紛紛（多日未見朱），覺得好奇怪。」並指朱有一子一女，但母子三人在疫情前已沒有出現，即便通關後也沒有再見過。

同樣在長沙灣道賣海味的徐先生坦言與朱翁不相熟，只是事發後從街坊口中得悉死訊，據他所知朱翁前舖後居，在店內居住，早年與妻及一女同住，後來誕下幼子，疫情後再不見三母子。

死者遺體由仵工舁送殮房。（林振華攝）

據了解，男事主姓朱，68歲，在長沙灣道19號地下經營海味舖，以「前舖後居」形式，居於店舖閣樓。他患有「三高」，即高血壓、高血脂、高血糖等，已超過10年。朱翁生前與鄰舖及街坊關係良好，有鄰近店舖發現朱於本月22日已經無關舖，直至27日傍晚時分，無論拍門及致電均無人回應，鄰店於是報案。消防破門入內，發現朱翁倒臥在舖頭地下近樓梯位置，惟於現場被證實不治。警方調查後認為案件無可疑，將案件列作「屍體發現」處理。