塘尾道火｜互相拍門叫喚　摸黑逃生　街坊：成條走廊黑到睇唔到嘢

旺角塘尾道長輝大廈，今日（1日）清晨時分發生火警，共7人送院，當中1人情況危殆3人情況嚴重。警方及消防員仍然在單位調查起火原因，大廈街坊稱，火警期間濃煙密佈「成條走廊黑到睇唔到嘢」，街坊之間互相拍門呼喚走火，有居民打響火警鐘，情況驚險。



劉小姐形容走廊充斥濃煙要摸黑逃生。（黃煦緻攝）

長輝大廈於1968年落成，樓高14層，共有248個單位。起火單位位於10樓，由非牟利團體「同路舍」經營，供無家者居住。火警後大部分樓層的走廊熏黑，其中10樓遍地積水，警員和消防員仍然在場調查。

住11樓的劉小姐憶述走火經過稱：「一打開門啲黑煙湧入嚟，當時仲未有消防員，係街坊拍門叫醒我，5點幾，未有火警鐘，成條走廊睇唔到嘢黑到。」她表示，火警發生在10樓，但黑煙亦攻到11樓，「一打開門完全睇唔到嘢。」

她離開住所後，也拍門叫喚其他鄰居走火。她指走廊火警鐘有鳴響：「我呢層樓，係隔離屋（鄰居）打火警鐘，拍我門叫醒咗我，再打火警鐘，係有響；但照明系統失靈，黑到完全睇唔到。」

她表示不認識昏迷送院的男子，亦不清楚樓下單位租予慈善機構。「因為單雙電梯，未必一定碰到面，就算碰到，亦唔知佢係無家者。」

住11樓的許女士，單位受火警熱力影響，地板非常高溫，並有裂縫。（黃煦緻攝）

另一位同樣住11樓的許女士，火警期間只有她一人在屋內。「煙喺樓下攻嚟，我冇開窗，但成間屋都係煙，應該窗口入，因為有抽氣扇。」她驚醒睜開眼睛成屋濃煙，連忙拿起門匙逃生。她笑言不感到驚慌：「唔驚，好鎮靜，我都活咗幾十年啦！人生第一次（走火警）。」

不過火警過後回家，卻發現地板相當熱，有地板疑被熱力迫爆裂開，她感覺有攝氏70至80度，馬上穿上拖鞋，以免灼傷。

許女士的住所地板，疑被熱力迫爆。（黃煦緻攝）