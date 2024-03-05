九龍城廣場墮樓｜7歲男童脾裂氣管受損發高燒 母哽咽：仲昏迷緊
撰文：凌逸德
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九龍城廣場昨晚（4日）發生倫常企圖謀殺案及自殺案，一名58歲男子疑因爛賭欠債，在商場天台停車場將年僅7歲兒子掟落樓後，一躍而下身亡。男童情況危殆，至今仍在伊利沙伯醫院留醫，其母接受訪問時哽咽透露，兒子脾臟破裂、氣管受創，發高燒，仍然昏迷；又稱因丈夫爛賭而生氣離家，「我就生氣、嬲喇，我就走咗！」
男童母親今日凌晨助查時，激動落淚，她徹夜難眠，今日仍在醫院守候命危兒子。她哽咽透露，兒子脾臟破裂，要接受手術，惟醫生無法為他縫針，只能以紗布堵住傷口止血，原本今日要轉往兒童醫院留醫，惟醫生早上檢查後，發現孩子氣管亦有問題，故要再觀察兩、三天，才視乎情況決定要否轉院。母親又透露，兒子留醫期間發高燒，目前仍然昏迷「醒唔到」。
警方今早交代案情時曾指，懷疑死者因沉迷賭博欠債而企圖殺子並自殺。男童母親表示，丈夫以往的確會到澳門賭博，「我就生氣、嬲喇，我就走咗」，而兒子仍與父親同住，但母子二人仍經常見面，但因與丈夫「唔啱」，平日只會問及孩子的事，甚少過問丈夫的生活狀況，故不知他欠債，亦是在案發後才經警方得知死者駕的士。
▼ 九龍城廣場父子墮樓案發後現場情況 ▼
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