元朗兩童疑提前賣旗籌款　市民憂違規　社署﹕機構已禁涉事者參與

元朗有義工懷疑提前一日進行賣旗籌款，引起市民關注，擔心是否違規。目擊街坊指出，今日（8日）途經安寧路時目擊一名女子帶同兩男童向市民募捐，手中的小貼紙已撕去一部分，她向對方質問時，對方匆匆稱「星期五都賣得㗎」便帶走兩童，但街坊後來見到三人於附近繼續賣旗。《香港01》向主辦機構了解，職員稱有清晰提醒義工明天（9日）才是賣旗日，會跟進了解事件。社會福利署回覆《香港01》查詢指，涉事機構在知悉事件後，已即時禁止涉事義工參與是次賣旗活動。



市民吳小姐表示，今日下午2時半，於元朗安寧路目擊一名女子帶同兩名攜同旗袋的男童，進行賣旗籌款活動，旗袋上寫有「元朗大會堂管理委員會有限公司」，其間有市民買旗，兩童手中的小貼紙部分已被撕去，懷疑已籌了一定金額。翻查資料，該會賣旗日應為明天。

該女子及兩男童亦向吳小姐募捐。她頓起疑心，因賣旗日通常於非公眾假期的星期六上午舉行，而部分屬學校假期的星期三亦會被定為賣旗日，遂質問對方指今日並非賣旗日，該女子回應稱「星期五都賣得㗎」，隨即帶同兩童離開。

吳指，三人離開後未有停止賣旗活動，而是走到附近後再向市民賣旗。吳質疑在非指定時間內賣旗是否有違規違法之嫌，又提出義工是否可於賣旗日前便取得旗袋，並擔心今日籌得款項會如何處理。她曾向賣旗機構了解事件，對方稱會調查事件，並會嘗試找出賣旗者身份。

《香港01》致電舉辦賣旗籌款活動的機構元朗大會堂管理委員會了解事件，接線的陸姑娘表示，亦有收到市民反映有義工提前於今日（8日）賣旗。陸確定今日並非賣旗日，會方有清晰提醒義工明天（9日）才是賣旗日，稍後會方亦會再發WhatsApp短訊提醒各位義工。至於是否可確定提早賣旗的義工身份，她指由於未有涉事旗袋編號，追蹤有一定難度，但會方會嘗試尋找涉事義工了解事件。

根據社會福利署於網上發布的《二零二三至二四年度全港賣旗日公開籌款許可證的發證條件》，獲發許可證的機構需確保賣旗者和籌辦賣旗日活動者均清楚知悉及嚴格遵守有關條 件。賣旗活動只可在許可證指定的時間、日期及地區，及以許可證上獲准的收集款項方法 ，於公眾地方舉行。機構如違反有關規定 ，已可能觸犯有關法例。此外，除指定的受益對象外，其他人不得從賣旗活動所籌得款項中獲取利益。

社署回覆《香港01》查詢，表示十分關注事件，並已即時要求機構跟進。署方批准元朗大會堂管理委員會有限公司於本月9日在新界區公眾地方舉辦分區賣旗日活動，並規定機構須遵從賣旗日公開籌款許可證訂明的條件，包括「賣旗活動只可在許可證指定的時間、日期及地區（如適用），及以許可證上獲批准的收集款項方法於公眾地方舉行」。

據社署了解，涉事機構於本月6日向義工派發旗紙、旗袋及義工指引，亦提醒義工有關指定的賣旗日子及時間。機構在知悉事件後，已即時禁止涉事義工參與是次賣旗活動，並再次提醒所有義工只可在指定賣旗日的時間和地點進行賣旗。社署已要求機構提供詳細書面報告，以作適切跟進。