「印尼幫」夾擊多名長者扒竊逾$47萬現金　4人離港返鄉時機場落網

葵青警區於上月29日接獲一名本地女子報案，指在葵涌一間銀行外等候存款期間，其背囊內約2.5萬元現金被盜去。葵青警區刑事部及葵涌分區特遣隊分析閉路電視片段調查後，迅速鎖定4名疑犯，並獲悉他們正準備離港。前日（8日）葵青警區刑事部，葵涌分區特遣隊、聯同鐵路分區特遣隊及機場特遣隊展開聯合行動，於機場拘捕4名外籍男子（25至47歲），他們涉嫌「扒竊」。



案件中財物總值約47.5萬元。（警方提供）

消息稱，被捕人士均為印尼籍，以旅客身份來港，逗留數周後準備返印尼時落網，他們專趁長者於銀行提款後落手，互相遮掩、聲東擊西，最大一宗涉款10萬元。警方發現他們與去年10月至今年3月另外5宗分別發生於屯門、上水、天水圍、長沙灣及青衣的扒竊案有關，受害人最老已屆90歲，涉款共約475,200元。葵青警區重案組已接手跟進。4名男子現正被各暫控一項「盜竊」罪，將會在明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。

警方呼籲市民要時刻提高警覺，在行經人多的地方時，應好好保管自己的財物，並將隨身物品的拉鍊拉好。警方重申，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。