荃灣健身教練被指約人妻食飯　男子上門對質報稱被推跌　警列糾紛

今日（11日）早上10時21分，一名男子報案，指於荃灣中染大廈一間健身室內被健身教練推撞。警方接報到場，報案男子稱與該教練口角，其間被推撞至腰痛。警方到場調查，報案人接受救護檢查傷勢，暫未有人被捕。



據了解，警方調查後，相信報案男子因該教練經常與妻子聯絡而感到不滿，今日在上址責罵該教練。其間，該教練曾用手觸碰報案男子左肩，嘗試平復其情緒，並要求報案男子在接待處記錄今次事件，其間報案男子滑倒跌在地上，亦有目擊者見到事發經過。案件原列作襲擊致造成身體傷害，其後改列作糾紛，報案男子因腰部疼痛送院治理。



《香港01》向涉事健身教練了解情況，他表示案發時正在教學員，突然該名年約30多歲的男子衝入，指名道姓，不停爆粗辱罵他，指其「搞X我老婆」、「同佢食飯」、「溝佢」。兩人行近之際，對方突然趴在地上聲稱：「你打咩打我?」教練強調沒有動手，「全場好多人目擊經過，可以做證」，他隨即通知櫃台職員，對方亦致電報警稱被推致受傷。

對於該男子的指控，教練稱，對方妻子並非其學員，只是有打招呼：「我好多都教過（動作），唔係我啲客（學生）都會教，我都要搵客㗎嘛！」他續指，見到會員動作不正確會指正，若是有身體接觸，會事先聲明，不會過界。