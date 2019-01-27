【古紋化】紋身學校・紋身界百年來爭論不休的議題

初學者視之為入行的一道曙光，行內人則投以質疑的目光，擁有兩極化評價的，就是「紋身學校」。看似新興的玩意，原來追溯到上世紀50年代已出現第一所遠近蜚聲的紋身學校——「The Zeis School of Tattooing」。由美國紋身師Milton Zeis創辦的紋身學校正正見證着這個跨世紀的紋身議題。

圖片來源：Tattoo Archive

紋身學校之所以引起爭議，大多因為傳統紋身師視紋身為一件獨特、具原創性的藝術，難以套用到倒模般的學校教育，意思大概就像，在深圳大芬油畫村裏的畫家善於臨摹名畫，有技術，卻缺乏原創性，相等於缺乏藝術精神。在紋身師的角度，傳統師徒制有其一定的價值所在，皆因學習技術固然重要，然而在漫長學師的過程裏，還得學做人，而這些都是紋身學校不會教的。 紋身學校算是速食文化下的一種產物，報讀為的就是在短時間內學會紋身基本知識：工具用法、衛生守則、各種風格的繪畫或技巧等；交一筆錢，準時上課，畢業入行，這樣直接而快速的方式無疑是初學者的福音，誰不想一步登天？然而正因這樣的模式，紋身學校常被認為其之於藝術傳承，更像是一門生意。

圖片來源：Tattoo Archive The Zeis School of Tattooing的創辦人Milton Zeis正是一名商人，除卻紋身師，他擁有多重身份：商業廣告藝術家、作家、出版人、表演者以及紋身器材供應商，而他的商業帝國亦與紋身緊緊相扣。早在30年代Milton已察覺紋身業崛起帶來的商機，起初只是替人紋身及售賣紋身器材，及後更成立了紋身學校，學費是20堂課125美元，這樣的收費於當時絕非小數目，因而他的學校亦被人視為一部「賺錢機器」。從那時至今紋身學校猶如一則行業笑話，那時候更有一句說話用以形容它：「Those who can't tattoo—— supply or teach. 」（教人紋身與售賣器材的，都是不懂紋身的人。）話可能說得重了，但從這句話足以得知當時的人對紋身學校的看法。

雖則負評不斷，紋身學校時至今日仍未消失亦未必無因。正所謂人各有志，若非要追求傳統精神、工藝，單純對紋身這件事感到好奇，那麼在拜師學藝前到紋身學校來個初步認識亦未嘗不可。從前一位紋身師出色與否，很多時候是從其出身作判斷，亦即是取決於你的師傅是誰；紋身學校的將來現在仍不得而知，或許有一天，用作量度紋身師能力的，將會是其畢業的紋身學校。