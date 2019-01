【古紋化】紋身學校・紋身界百年來爭論不休的議題

圖片來源:Tattoo Archive

The Zeis School of Tattooing的創辦人Milton Zeis正是一名商人,除卻紋身師,他擁有多重身份:商業廣告藝術家、作家、出版人、表演者以及紋身器材供應商,而他的商業帝國亦與紋身緊緊相扣。早在30年代Milton已察覺紋身業崛起帶來的商機,起初只是替人紋身及售賣紋身器材,及後更成立了紋身學校,學費是20堂課125美元,這樣的收費於當時絕非小數目,因而他的學校亦被人視為一部「賺錢機器」。從那時至今紋身學校猶如一則行業笑話,那時候更有一句說話用以形容它:「Those who can't tattoo—— supply or teach. 」(教人紋身與售賣器材的,都是不懂紋身的人。)話可能說得重了,但從這句話足以得知當時的人對紋身學校的看法。