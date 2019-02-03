【紋字】 字體紋身的一套獨有美學與運用

字體發展歷史淵遠流長，至今所存在的種類成千上萬。然而，字體紋身亦是刺青圖案的常見設計之一。有人說過一手字便能知道那個人的性格，紋身亦然。常見紋身字款包括襯線字、無襯線字、手寫字，以及哥德體等，不同人會選擇不同字體刺青去突然個人獨特風格。就愛好而言，男性偏愛哥德式體，而女性則愛手寫體。

襯線字體（SERIF FONT）

其特點是字型筆畫的尾端有細微的裝飾，而且筆觸的粗幼度也不太一致。在古時印刷行業中襯線字是常運用於正文印刷的，如書籍、報紙或雜誌等等。就紋身圖案而言，此字體給予人一種古典或有歷史的感覺，很多舊印刷品都能找到其影子。因此，倘若大家想表達一些經典之意味，不妨可考慮襯線字款。然而，筆者建議若然刺此字種，其紋身不應有太多字，而且字距也要保持適當的寬度，才使句子看得清楚。

無襯線字體（SANS SERIF FONT）

此字體沒有額外的裝飾，只有筆畫粗幼度一致性的主幹，設計簡明有力，大多適用於標題、廣告等媒介，其原因是易讀性，並且識別性亦高，所以是一種最能將信息直接傳遞給消費者。如果大家想營造現代感的話則可以刺無襯線字體的紋身，其設計既簡單又直接，沒有過多的修飾，所以此字款適合性格樸實的人。

手寫體

最大的特點是隨性的潦草字，每種手寫字都具有獨特的風格與筆觸，有些偏好字與字之間的清晰度，但亦有人愛具個性的手寫款。而且，大多手寫字追求筆畫幼細，營造輕盈感。手寫字適合短句紋身，越簡短越能刺過出手寫字的質感，也越能給予一種輕鬆感覺。所以手寫字常見一些單字刺青上。