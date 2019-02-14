【情人節限定】刺上囚犯編號34902 一眼情定終身

生於動蕩的年代，紋身師Lale Sokolov在有「死亡工廠」之稱的奧斯威辛集中營目擊到人性最醜惡的一面，更在此邂逅了他一生的最愛。奧斯威辛是唯一一座會為囚犯刺上編號的納粹集中營，因為營中的死亡率太高，爲了方便管理，囚犯在入營之時會被賦予全新的身份——一個五位數字編號。Lale為營中的紋身師，每天為新入營的囚犯紋身，度日如年的工作、隨時被處決的恐懼使他每天如同活在地獄一樣，直至他遇到編號34902的女囚犯Gita。

奧斯威辛的刺青師Lale Sokolov

被任命紋身師一職

1942年，Lale Sokolov被押上火車貨物車廂，車門用木條牢牢封死，途中沒有提供這批人質任何的食物，一路來到奧斯威辛集中營，入營的時候軍官會將囚犯分類，有勞動能力或有特殊技能的人可留在營中服務，至於那些沒有價值的人，會被直接送往毒氣室處決。Lale被烙下「32407」的編號。起初是被分配到工地擴建牢房，後來憑着他的語言才能，被獲派一些更舒適的工作，更成爲了集中營的首席紋身師，得到額外的配給，允許在行政大樓吃飯，也有自己單獨的房間。相比起其它被送入集中營的人來説，Lale算是較安全與幸運的一批。

二戰期間奧斯威辛集中營的俯瞰圖

奧斯威辛是唯一一座會為囚犯刺上編號的納粹集中營，因為營中的死亡率太高，爲了方便管理，囚犯在入營之時會被刺上編碼以辨識他們的身分。

有一天，我遇見一個名為Gita 的女囚犯，將編號紋在她的左臂上，從那天起，這個編號也紋進了我的心裡，直到現在。 Lale Sokolov

患難見真情

日復日為囚犯刻上編號，生活沉悶乏味，Lale看不到未來。直至一天，他遇上Gita，在她的潔白的手臂上刺上那羞辱的編號，二人自始結下不解之緣。Lale每天想念Gita，更犯險將自己所得的補給品偷偷送至Gita手上，以書信表明自己對她的愛慕之情。只是當時Gita選擇了回絕他的心意，身處於此等險境，連性命也難保，更何況是談起奢侈的戀愛？雖然Lale被拒絕，但他從沒覺得灰心，一直想盡辦法找人照顧Gita的處境，他堅信上帝自有安排，終會讓兩人走在一起。

奧斯威辛集中營中的女囚，生活環境非常差劣。

有工作技能的女囚才可留下，她們在營中過着戰戰兢兢的生活。

此生認定一個人

後來蘇聯紅軍攻佔奧斯威辛，部分囚犯被納粹轉移到不同的地方，而Lale則與其他囚犯被解放，二人因而失散。信念堅定的Lale如當初一樣，從沒想過放棄，他流浪到當時捷克的首都布拉提斯拉瓦 (Bratislava)，一直在火車站探問經過的人是否認識一位名為Gita Fuhrmannova的女孩。在這麽大的地方找一個人如同大海撈針，過了足足幾個星期Lale也問不到任何消息，於是他聽從火車站職員的建議，到當地的紅十字會碰碰運氣。就在路上，他重遇這位讓他朝思暮想的女孩，二人相擁而泣，緊抱着對方，再也不會輕易放手。

接下來，囚犯32407和囚犯34902結婚了，兩人移民到澳洲墨爾本做生意，生下一個寶貝兒子，故事完滿結束。歷史書告訴我們戰爭爲人民的生活帶來影響，但像這種親身經歷，在集中營裏埋藏的愛情故事，你永遠無法在歷史書中學習得到。