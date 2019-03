【有一種__人】第三週 有一種外星人 by葉子騫

有一種人,會讓身邊的人覺得他好像是外太空某個星體派來混在我們中間一樣,即使他們有地球人的名字和樣貌,接受同樣的蟻民生活和精神壓力,卻可以超然物外地對地球人的生活作出不屬於這星球的理解和反應,這種超然,一定是來自外太空的。⋯⋯ 文字:葉子騫|圖片:第二身

有說外星人的智慧比較高,所以來到地球的他們不但可以將別人擲向他們的檸檬變成檸檬特飲,更有能力將地球人平日被逼收下的米田共化成滋養眾生的肥料。他們理解這世上受苦是生活的必然一部份,所以他們可以為巴士沒有提前離站可以不用趕的士返工而感恩,因為每天有便便證明腸道健康而高興,因為失戀而更了解自己而興奮,更甚的即使有至親因病離開人世,他們也可以因為這件事讓自己感受到週邊的愛而依然感恩⋯⋯外星人的高智慧讓他們擁有超強的吃苦能力,並以自己為例子,以身嚐苦,證明一念天堂一念地獄,心裡面裝著甚麼種子,就會結出怎樣的果。

在地球人的眼中,既然有這樣大的能力,理應善用所有渠道出Po寫書變身正能量KOL開班授徒大賺一筆,但外星人卻非常喜歡躲在人潮中做小事。沒有永久正面積極的世界觀,更沒有晨讀分享,沒有個人崇拜,連簡單的三言兩語都欠奉,沒有華麗的外表和舞台,靜靜的和我們在一起。

外星人可能是露宿街角的伯伯,可能是站在你旁邊聽著音樂的女生,可能外表平平無奇的一位鄰居,可能是永遠都不快樂的富翁,可能是要照顧長期病患伴侶的長者,可能是身體殘缺的親人,可能是突然患上絕症的朋友,可能是你,可能是我⋯⋯可能是每天早上帶着沈重包袱起床仍然可以笑面迎人,理解世界的黑暗,接受自己的不完美,睇餸食飯在最壞中盡力活得最好,定義屬於自己獨一無二的完美的每一位。這些人都是用身體說故事點燃別人,一點一點希望大家過得更好。

地球人只要相信物質不能衡量美好,包裝不能定義智慧和善良,放開眼光就會更容易發現混在身邊的這些外星人,但知易行難,有話要說的人have something to say 和要說話的人have to say something 中,我們還是喜歡後者,花很多錢很多時間去買書聽講座做治療其實是容易得多。

相遇是一種緣分,緣分未到,即使碰到外星人會避之則吉,你有幸可以遇到外星人,記得多做好事,pay it forward🙏🏻 老師評

作者簡介: