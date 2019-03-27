有一種〈寂寞就如〉【一人一首紋身的歌】關於寂寞

寂寞就是一種癮，但這種癮就如倒刺一樣，撕扯不掉，暗地裡作崇。

寂寞就如 倒刺

歌詞都說明了，《寂寞就如》所訴說的寂寞就是一種癮，但這種癮就如倒刺一樣，撕扯不掉，暗地裡作崇。玩火機玩到起枕也會上癮，為的只是無目的過癮，但火機打幾多次就是點不了煙來過癮。他是否因為純粹的慣性放空，或是無聊？歌詞最後的一句只驚慣了，說明了他是有目的地挖空自己去無聊。

紋身有時也是一種癮，一種關於痛的癮，就如毒癮一樣，是往來於痛與鎮痛的關係，而紋身這種毒可能來自於愛，因而生痛，繼而以痛鎮痛。常言道痛苦是活著的證明，也許就是樣。

一個吃火鍋沒問題，反正一人前都是一種態度；玩火機沒問題，反正愛聞電油味；但驚俾蟻咬而無人類過問再加以上事兒都做盡了就出事了。無聊時可以工作可以做飯可以運動，大概有十萬種事兒可做，而不必要老是找雞毛蒜皮的煩惱，也許就是要把時間花光空氣掏光腦細胞死光，才反證出有做事可做。正如倒刺一樣，大部分人在大部分時間都沒空去理，但就是有人神經質得硬要把皮層慢慢捲出來、撕扯拉長，不見血不收手，反正還有九隻手指可玩。紋身也是玩倒刺，沒非必要的相安無事做一個傷口出來，才好記得，怕有人會故意遺忘了。

寂寞就如 紋身

《寂寞就如》和《其實寂寞》兩部曲一出，人們就說是董折和浦銘心失去了大家之後的心理狀態。其實《寂寞就如》這歌不難聽出，是董折（假如是）不習慣自己一人⋯⋯或者說是失去了一人之後的寫照。二人的愛如何交纏難解，成為了一體兩面，試想失去了另一半就變得不完整了，難以生活，難以生存，所以才做了這麼多光怪陸離的事。

做了這麼多，根本就是在意另一個人怎看，要不然不會在意加薪不夠多而被人賀，覺得有人會故意遺忘了我，甚至連被蟻咬也在意別人知不知道。他自己的存在需要別人在場，別人不在，寂寞猶然而生，寂寞是故意生出來的，然後把寂寞很形象化的做出來。

紋身亦然，亦是一種物化感情的行為，把記憶、感情視覺化、形象化，變成圖案，刻於身上。因為感情的消逝假如沒有續集，沒人過問，沒人目擊，也就如流水落花一去不回化作塵土然後消散。畢竟也是要留下一些事兒，畢竟記憶如此不可靠，畢竟記憶和生命，都並非屬於一個人、一個人可以建構出來的。

有時寂寞是一種從一個整體中出現的空洞，沒有缺失些甚麼就不會出現，一旦發生就如黑洞，滲在午夜裡隱隱的痛，甚至愈是過份，土崩瓦解，一發不可收拾。問問醫生如何醫得好，要不待它吞蝕殆盡至死，要不極速填滿同時制止癌細胞擴散，要不，就自自然讓它煙消魂散，然後習慣了，繼續做一個缺了一塊的人，但恐怕後遺症發作，無法再做一個正常的人。