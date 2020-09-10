Embroidered Patch Tattoos大解構　補丁紋身風格又型又潮也耐看

世界上許多出色的紋身師︰彩灰肖像、黑灰寫實、日式和美式傳統，水彩、潑墨、卡通、花體字、幾何圖案等風格，都可以稱為刺青界的大眾市場。

幾可亂真的embroidered patch tattoos！（圖片來源︰dudalozanotattoo）

要脫穎而出，梗係要諗諗計。來自巴西的Duda Lozano憑藉Embroidered Patch （補丁）Tattoos打開了自己的小眾市場，成品看起來像縫製、熨燙在的皮膚上的藝術品 （註︰補丁是用於修補破損衣服上的刺繡片塊）。

Duda Lozano從過程中不斷改進技巧。（圖片來源︰dudalozanotattoo）

原來，Lozano曾是設計師，「我的創作理念，就是從已經存在的東西中，開發與眾不同的產品。」為此，他想起自己的過去，「開始紋身事業前，我設計過Logo、商標和刺繡襯衫，這成為我的靈感來源。」

電影《危險人物》的Vincent與Jules，細心一看，就像真正刺繡補丁！（圖片來源︰dudalozanotattoo）

其紋身作品題材包括Disney的角色、Super Mario，《侏羅紀公園》、《危險人物》和《權力遊戲》等影視系列。這些紋身圖樣模仿緞紋刺繡法（Satin Stitch）的線跡、磨損的邊緣效果；每個紋身甚至包含「走線位」這些細節位， 配合高光和陰影，創造出令人讚嘆的3Ｄ效果，令Lozano在聖保羅打出名堂。

無論以怎樣的紋身風格去呈現，「星戰」也是很受歡迎的題材。（圖片來源︰dudalozanotattoo）