日本首次裁定紋身不違法　首席大法官：應為紋身制定一項新法律

在美國，紋身師需要考取州紋身許可證（State Tattoo License），以確保他／她已達到必要的要求︰例如血源傳播病原體（Bloodborne Pathogens）的安全課程資格。

2018年在大阪高等法院的Taiki Masuda。（網上圖片）

在南韓，法律規定，合乎資格的醫生是唯一合法為他人紋身的醫療行業。蔚山刺青師Kim Goang-seok在沒有招牌的Studio秘密工作多年，就曾被定罪三次，其中一次重判入獄八個月。南韓星級紋身師Kim Do-yoon，計劃與支持其創立的工會的醫學專家合作，為刺青師制定健康、衛生指南 ; 提出要求把非醫生紋身的行為合法化。

最近，日本最高法院首次裁定，在沒有醫療許可證的情況下為別人紋身，並不違反醫療從業者法律（Medical Practitioners Law）。

Taiki Masuda創立了網站（savetattooing.org）為日本紋身師發聲。（網上圖片）

檢察官在起訴書中稱，紋身是醫療行為──日本刺青師Taiki Masuda被控在沒有醫生執照下，於2014年7月至2015年3月在大阪吹田市為三名女顧客紋身，要求賠償十五萬日元（約一萬一千港幣）。2017年9月，大阪地方法院裁定該男子罪成，稱行為構成皮膚疾病的危險 ; 2018年11月，大阪高等法院撤銷該決定，認為刺青具裝飾和藝術性質，並不適用於醫療目的。

在日本，浮世繪刺青會被視為黑社會，澡堂、溫泉「立入禁止」。（網上圖片）

「紋身需要與醫學不同的藝術技巧，不能認為醫生是專門從事這種行為。」

小額錢債案件，最終要靠最高法院審理，最高法院駁回檢察官對三十二歲Taiki Masuda的紋身的訴訟、推翻地方法院的判決。首席大法官Koichi Kusano表示，如果需要利用法律限制以防止刺青程序帶來風險，應制定一項新法律。

Taiki Masuda的案件擾釀多時，這是一次具有指標性質的勝訴。