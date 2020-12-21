你並不孤單｜ 兒子因胎記不敢游泳　父親挨痛30小時紋上愛的胎記

現年八歲Derek Prue Jr，他左側肋骨的胎記越來越令他感到尷尬，其父親Derek Prue Sr注意到，兒子去游泳池不會脫去上衣下水⋯⋯於是，Prue Sr瞞著兒子，開始了一個三十個小時、分九次進行的紋身「大工程」，去匹配囝囝的胎記。

加拿大父親Derek Prue Sr為兒子紋上形狀、顏色一模一樣的「胎記」。 (圖片來自：Juicy Quill Tattoo)

要知道，在肋骨、胸部位置紋身，那種「痛」在業界是這樣形容的︰疼痛感達至最高級別的passing out (昏厥) 程度。

這位來自加拿大亞伯達省 (Alberta) 斯托尼普萊恩 (Stony Plain) 的慈父，不得不把紋身分九次進行，Prue Sr說︰「囝囝出生時胸口有大胎記，八歲時，他開始有意識地抗拒，有點不滿有點自卑，甚至在游泳池拒絕脫去上衣下水。曾經，在小時候，他為自己的胎記驕傲，然後我注意到兒子掩飾胎記。」

這名非常高大的父親，來了Juicy Quill紋身店，「我想得到和兒子同樣的東西，讓他知道他不並非唯一一個，他並不孤獨。這九場比賽，像一場會議，但平常三個小時的會議變成了大約三十個小時。我第一次就紋了接近四個小時，而且並沒有看到我想要的效果。」在第一次紋身過程中，Prue Sr痛得總是在問「快完成了嗎？」，紋身師Tony Gibert卻說「我只完成了割線⋯⋯」

三十個小時、分九次在肋骨、胸部進行紋身，「痛」達最高級別的passing out 程度。 (圖片來自：Juicy Quill Tattoo)

由於胸部和肋骨的痛感如海嘯如山崩，「那些位置的神經末梢非常敏感，我為Prue Sr多次進行冷凍 (frozen multiple) 去麻木、緩解疼痛。」紋身師Gibert表示。

完成了漫長的奮戰，戲肉來了！直到Prue Sr、Derek Jr兩父子一起去游泳池，兒子才知道父親為了他做了些甚麼。

從家庭錄像中，Prue Sr在游泳池旁脫下襯衫，向兒子揭開新標記，「我向他展示自己有著和仔完全相同的標記。」當中可以聽到Derek Jr大叫「太酷了！」，然後他也脫去上衣，毫無拘束與壓力的在游泳池打球──這正是他父親所希望看到的畫面。

後來，小男孩解釋說︰「同學、朋友沒有取笑它，但有時他們會問我這是甚麼⋯⋯我說那是小時候一個大大的棕色痕跡。」

八歲男孩Derek Prue Jr因「胎記」而自卑，怕畀人笑而不敢脫上衣游泳。 (圖片來自：Juicy Quill Tattoo)

12月9日，父子一起來到Juicy Quill紋身店，讓Gibert可以比較其作品康復後成色。該紋身工作室在Facebook上寫道︰「這確實影響了小男孩的日常生活，他父親這樣做，為自己增添更多自信，我們很榮幸成為他們故事的一部分。」

Derek Jr的母親Hope Marie對丈夫、紋身工作室表達感謝，她留言寫道︰「謝謝你們為我兒子所做的一切。Gibert的特殊貢獻，永遠成為我們生活的一部分！祝你和你的家人聖誕快樂！再次衷心感謝你。」

Prue Sr補充說︰「看到兒子的微笑，真的是很感動的一件事。」