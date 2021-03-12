少女靠紋身分清左右方向 　慈父用一嚿「屎」表達對仔女的愛

撰文： Veron 最後更新日期： 2021-03-12 17:59

二十三歲坎培拉學生D'Kodia Laine一直左右不分，經過多番掙扎下，她下了一個決定，這個有趣的解決方案使她分清左右，從此一勞永逸。

擅長小圖的悉尼紋身師Lauren Winzer為D'Kodia Laine找回方向。(圖片︰laurenwinzer ig)

D'Kodia在她的左右姆指上方刺上L、R，L代表左邊R是右邊，「我經常被同學取笑，令我下定決心要在這個位置紋身！去年學校課外活動、玩尋寶遊戲，我做團隊Leader，怎料一路上給錯指示⋯⋯」結果她們離目的地愈來愈遠，「之後朋友在我手上寫下了字母L、R，打算跟我開玩笑，卻令我不用再左、右不分！」

廿三歲學生D'Kodia Laine在其左右姆指上方刺上L、R，她的人生從此不再迷失！ (網上圖片)

D’Kodia決定去紋身，「L、R看起來並不愚蠢吧，予我而言好有趣味！」她的朋友紛紛說「我早就跟你說了⋯⋯」、「為三學駕駛，我確實都要一個⋯⋯」這紋身由悉尼Hunter & Fox Tattoo的紋身師Lauren Winzer「操刀」，她把作品上載自己業務Instagram，「這個是不尋常但可愛的紋身，別具功能性，有實際作用！」

一名慈父在大腿紋了六嚿屎，旁伴隨著其小孩子的名字！(圖片：Reddit)

這不是最近唯一一個在網上引起關注的紋身，一位父親在其腿上紋身小兒子小女兒「便便」的紋身後，嚇壞了Reddit所有人。

這名慈父在大腿紋了六塊糞便，而且是新鮮、健康的顏色，另一個高潮位是每塊米田共旁伴隨著其小孩子的名字，還有幾隻蒼蠅周圍飛，嗡嗡作響！

他最初在Facebook上分享了這張圖片的標題，並加上了標題：「我的腿上加了些紋身⋯⋯我愛每一個發臭的紋身。」Reddit用戶無不熱議「我見過最不堪入目既最噁心的⋯⋯」、「簡直毀了你整條腿！」另類父愛似乎得不到網民欣賞。