烏克蘭森林系美女紋身師　精緻花草刺青超逼真　文青簡約女生皆愛

微型或是花草系列的紋身一直相當受到歡迎，也讓女孩們對紋身越來越有挑戰的興趣、勇氣。雖然過往介紹過許多不同風格的紋身師，但這次要介紹的Rita，簡直像是在你身上種出一朵花一樣……



Rita出身於烏克蘭，擁有精巧的紋身手藝，而讓他走紅的原因，則是來自其獨特的花草紋身方式。

原來Rita會將植物本身先拓印在紋身範圍上，不管是葉脈還是輪廓都能精細的複製上去，這樣後續紋身時，更能掌握植物的型態與細節，擬真程度也相當驚人。（點圖放大看看）▼▼▼

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喜歡這樣擬真的花草紋身嗎？想看更多作品和Rita的生活，可到她的IG感受一下森林系的芬多精！

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