意大利紋身師成人版動漫刺青大熱　黑化EVA性感百變小櫻毀童年

紋身這門藝術在現代人眼中，已經是一種表現個性的裝飾，顏色、種類、畫風也越來越多變化。編輯今天就要介紹一位熱愛日本動畫的意大利帥哥紋身師Brando Chiesa，相信除了他的人，你一定會更愛他的紋身風格。



Brando尖尖的下巴和荷里活男星賴恩高斯寧有點像，不過他的紋身、鬍渣、亂髮、和臉上的鼻環又讓他有「壞男人」的危險氣質。但你能想像，他的紋身風格和他外表完全不一樣嗎？

Brando是一位非常熱愛日本動漫（甚至是Ｈ漫……）的紋身師，而這也是他的紋身靈感來源。除此之外，他的畫風也非常的豔麗大膽，除了以粉色為主色調，人物還常常衣衫不整，甚至有些血腥、獵奇。

點圖看看Brando的近照及其18禁版本Otattoo▼▼▼

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雖然說自己喜歡的角色被紋成這樣有點難接受，但Brando的紋身事業可是如日中天！不僅曾接受過《紋身》雜誌的訪問，最近一次的紋身預約還要排到半年後呢！

如此甜膩、獵奇的紋身你敢紋在身上嗎？如果想要跟意大利帥哥紋身師Brando約會預約，可能要排到年尾底才有機會呢！不過在那之前，妞妞們可以上他的IG，好好看看其他的作品喔！

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